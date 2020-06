Presset om en sommerflørt er her - vil Singelkrisa-Marie lykkes i år?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

I episode #70 Sommeren er her for fullt, og presset om en sommerflørt er her. Marie har veldig lyst på latter, sang og rødvin ut i de seine sommerkveldene i en god og varm armkrok. Kan hun få det til denne sommeren? Med i episoden har hun med seg Sondre.

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

Lytt til podkasten og tidligere episoder enten på Soundcloud, Spotify, Acast eller Itunes nå!