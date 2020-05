Adam Sandler tar ny drama-utfordring

Ifølge Variety skal filmen, med tittelen «Hustle», produseres sammen med basketikonet LeBron James. Det skal handle om en basket-talentspeider (spilt av Sandler), som får sparken, men når han finner et kjempetalent utenfor USA øyner han et håp om at de to sammen skal klare å kare seg inn i varmen til NBA.

Filmen er del av 12-filmavtalen Sandler har gjort med Netflix. Så langt har samarbeidet vært vellykket, ikke minst med fjorårets krimkomedie, «Murder Mystery», som ble den mest sette Netflix-filmen i USA i 2019. Deretter kom dramathrilleren «Uncut Gems», som ble en uventet kritikersuksess.

Når det er klart for «Hustle» er det ikke første gang Sandler lar basket være del av filmen. Sporten hadde også en viktig birolle i «Uncut Gems», og i familiekomedien «Hubie Halloween», som er en annen film Netflix-publikum kan glede seg til, spiller han blant annet mot den tidligere basketstjernen Shaquille O'Neal.