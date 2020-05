Dplay klar med dokumentar viet Joe Exotic – der Rick Kirkham snakker ut «usensurert»

I dokumentaren, som har svensk premiere 22. mai på strømmetjenesten , forteller den norskbosatte TV-produsenten Rick Kirkham det han hevder er sannheten om den eksentriske tigeroppdretteren og zooeieren Joseph «Joe Exotic» Maldonada Passage.

Kirkham ble ifølge TT hyret av Exotic for å lage en webserie, men alt materiale gikk opp i røyk i det som mistenkes å ha vært en påsatt brann etter at de to kranglet.

Ta testen: Hvor mye ligner du på Joe Exotic? Er du mer som Carole Baskin, 200 kattedyr unna, så godt som tigergutt eller Joe sin ukjente tvilling?

– Min første følelse var at jeg virkelig likte ham. Han var litt av en karakter og han var veldig morsom å være sammen med. Men det forandret seg etter bare noen måneder, da jeg fikk se og lære den virkelige Joe Exotic, og forsto hvem han virkelig var, sier Kirkham i «Surviving Joe Exotic».

Eksekutiv produsent Ulrika Bokstad sier ifølge Expressen:

– Vi har fått en helt unik tilgang til Rick Kirkham, der han får fortelle sin utrolige og helt usensurerte historie en siste gang.