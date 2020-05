13 TV-serier du kanskje har gått glipp av, men burde få med deg

Kanskje er det nå du skal se den banebrytende spenningsserien «Lost» eller dypdykke i overklassens verden med «Downton Abbey»?

Uten verken festivaler eller utenlandsreiser i sikte er det mer tid enn vanlig til å utforske serie-utbudet som kan strømmes.

Her er noen riktige perler med mange episoder slik at du ikke går tom så fort.

«La Casa de Papel»

Den spanske suksesserien som på norsk har fått tittelen «Papirhuset» er ikke noe for den som lengter etter ro og ettertenksomhet. Historien om den maskerte juntaen og deres fremstøt mot det spanske myntverket fortelles i høyhastighet. Det er pent, smart og spennende. Netflix.

«It's Always Sunny i Philadelphia»

Dette er en riktig langkjører i sitcom-sammenheng. Med sine 14 sesonger – hittil – har den morsomme amerikanske serien om de mistilpassede vennene på Paddys pub satt rekord som den lengste ikke-animerte komiserien noensinne. Sesongene varierer når det gjelder kvalitet, men med sin mørke humor og grenseløshet har «It's Always Sunny» lyktes med å forbli relevant. Viaplay.

«Peaky Blinders»

Steven Knights «Peaky Blinders» er nå inne i femte sesong og lykkes fortsatt med å fengsle seerne.

Et velskrevet manus, og dyktige skuespillere som Cillian Murphy og Tom Hardy, gjør mye av jobben. Resten står de fantastiske miljøene og kostymene for. Netflix

«American Horror Story»

Dette er en antologiserie i skrekksjangeren, der hver ny sesong har et nytt tema men mange av de samme skuespillerne. Siden premieren i 2011 har serien i løpet av åtte sesonger blant annet blitt gjestet av spøkelseshus, hekser, hjemsøkte hotell og – selveste undergangen. Den beste sesongen er den andre, der handlingen er lagt til et psykiatrisk sykehus. Netflix.

«Better Call Saul»

To år etter at genierklærte «Breaking Bad» gikk i mål (2013) etter fem sesonger, kom spin-off-serien «Better Call Saul». Og åpenbart var det rom for mer «Breaking Bad»-moro – da serien nå er inne i sin femte sesong, og en sjette planlegges. Serien kretser rundt rollefiguren Saul Goodman som hadde en sentral rolle i originalserien, og handlingen utspilles før den i «Breaking Bad». Smart, sjarmerende og velspilt. Netflix.

«Mad Men»

Matthew Weiners TV-serie om 1960-tallets amerikanske reklameverden sendes i 92 episoder over sju sesonger. Serien blir bare bedre og bedre utover.

Smartere manus og dialog samt musikkvalg må du lete lenge etter. Dessuten vokser seriens rollefigurer på seerne gjennom sesongene, også de man ikke liker så godt i starten. Kostymeavdelingen gjør virkelig jobben sin her. Netflix og HBO Nordic.

«Outlander»

Et historisk drama basert på Diana Gabaldons bokserie med samme tittel. TV-serien har et hengivent og dedikert publikum, først og fremst bestående av kvinner, verden over.

Sesong to er litt seig, men sesong tre kompenserer for dette gjennom sin flotte dramaturgi. Inne i sin sjette sesong. HBO Nordic og Viaplay.

«Lost»

Noen seere valgte å hoppe av langs den kronglete veien som inneholdt isbjørner, mystisk røyk og «the others». Selve slutten delte fansen i to. Hatet og elsket kan man derfor trygt si at denne serien av JJ Abrams og Damon Lindelof er – en serie som rommer imponerende 121 episoder. Mange cliffhangere og fascinerende rollefigurer gjør uansett denne mystiske reisen, som teller seks sesonger, til noe for seg selv. Viaplay.

«The Wire»

Får du abstinenser mens du går og venter på neste episode av «The Plot Against America»? Da kan du søke opp en annen riktig TV-klassiker av David Simon. I fem sesonger av «The Wire» analyseres kampen mellom politiet og kriminelle gjenger som selger narkotika. Alle perspektiver får plass, hvilket gjør dette til en sjelden helstøpt TV-serie. HBO Nordic.

«Downton Abbey»

Dropp «Downton Abbey»-filmen og se heller serien, som er blant det mer angstdempende man kan se i urolige tider.

Skildringen av det strikte britiske overklassesamfunnet følger både aristokrater og tjenestefolk. Og ingen store kriser skaker egentlig ro og orden på godset. Amazon Prime.

«Veep»

Tommelen opp for det sjarmerende persongalleriet og den kjappe dialogen. Satirikeren Armando Iannuccis ånd svever over de sju sesongene der man får følge streberpolitikeren Selina Meyers (Julia Louis-Dreyfus) kvaler i Det hvite hus. Iannucci selv har hoppet av. Men for alle som har lært å kjenne det smått motbydelige, men akk så underholdende universet: Dette vokser på deg. HBO Nordic.

«Girls»

Hva passer bedre i krisetider enn å dypdykke i en verden der det store problemet er at ingen forstår at du er et geni, som skriver på en generasjonsroman? TV-serien «Girls» følger en ung og privilegert gjeng.

Det er ikke alltid en veldig sympatisk verden, men det er rått og tett på når Lena Dunham og co. manøvrerer seg gjennom New York. Serien hadde premiere i 2012 men den har ikke mistet sin relevans. HBO Nordic.

«Star Trek: The Next Generation»

For den som har mot og vil utforske «Star Trek»-galaksens utkanter er «The Next Generation» det naturlige startpunktet. Ok, så ser deler av kulissene ut som de er hentet fra danskebåten, og med 178 episoder kan det bli mye rom mellom gullkornene. Men ingen har styrt Enterprise med større sikkerhet enn Patrick Stewart, og i de beste stundene er dette science fiction-gull. Netflix.