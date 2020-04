Kent Jøran (36) etter deltakelsen i «Jan Thomas søker drømmeprinsen»: – Det står ikke på henvendelsene

I slutten av januar rullet de første episodene av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» over TV-skjermen. Ni håndplukkede friere skulle kjempe om kjendisstylistens hjerte, og blant dem var Kent Jøran Thomassen (36) fra Rørvik.

Mandag ble ellevte og siste episode av serien, som ble spilt inn over fem uker i Sør-Afrika i høst, sendt på TVNorge. Trønderen sier til Trd.by at han sitter igjen med mange inntrykk etter å ha sett finalen.

– Det har vært en langvarig prosess fra det hele startet og jeg har hatt mange tanker underveis og i ettertid. Å se hvordan forholdene utviklet seg med de andre har vært veldig spesielt, og jeg har delvis følt på at hele opplevelsen ikke var så ekte, sier Thomassen.

Spoiler-advarsel: Har du ikke lyst til å vite hvem som ble kåret til Jan Thomas sin drømmeprins, må du slutte å lese nå.

Husker nesten ingenting

Gjennom flere uker har TV-seerne kunnet se kjærligheten blomstre mellom Jan Thomas, de andre deltakerne og Thomassen. I den niende episoden, like før finalen, var det 36-åringens tur til å reise hjem etter at Jan Thomas valgte å avslutte forholdet med ham.

– Det svartnet helt for meg da jeg skjønte at jeg skulle hjem. Jeg husket svært lite fra det, og har gruet meg veldig de fire siste månedene til å se episoden, sier Thomassen, og legger til:

– Det var imidlertid veldig fint å se det egentlig. Da husket jeg mer. Samtidig var det vondt og vanskelig å se seg selv slik, men det var ikke meningen at det skulle bli oss.

Det var til slutt Harlem Alexander (32) som stakk av med tittelen som Jan Thomas sin drømmeprins. I mandagens episode, som ble spilt inn to måneder etter hjemkomsten til Norge, konkluderte de med at de var kjærester.

Om kjærligheten fortsatt blomstrer mellom dem flere måneder senere, får vi se i neste episode førstkommende mandag.

Kent Jøran fra Trøndelag kan bli Jan Thomas' nye drømmeprins - Å møte Jan Thomas sto til forventningene og mer til, sier Kent Jøran Thomassen.

Brikkene falt på plass

– Etter at jeg så den siste episoden og hvor lykkelige de var, falt alle brikkene på plass og hele opplevelsen ble verdt det. Jeg så hvor bra de passer sammen, og jeg tenker at det likeså godt kunne ha vært jeg som fant den rette der inne. Det er godt å kjenne på akkurat det, selv om man også har kjent på mye skuffelse og kjærlighetssorg, sier Thomassen.

– Jeg er veldig glad på deres vegne og håper det går deres vei, legger han til.

I serien forteller Thomassen åpent om at han hadde mistet troen og håpet på å kunne forelske seg igjen. Under innspillingen var han imidlertid åpen med Jan Thomas om at han var forelsket.

– Alt i alt er jeg veldig glad for at jeg var med i programmet. Jeg er fornøyd og stolt over meg selv, og har vist for meg selv at jeg fremdeles har evnen til å kunne forelske meg, sier han.

Tilbakemeldingene fra seerne har vært utelukkende positive ifølge trønderen.

– Jeg hadde på forhånd bestemt meg for at jeg ikke skulle lese kommentarer, men det har vært vanskelig å unngå til tider. Jeg har ikke fått en eneste negativ melding, noe jeg er veldig glad for.

Netflix satser videre på blind kjærlighet Netflix-realityen «Love Is Blind» ble en skikkelig snakkis og seerfavoritt. Nå blir det mer.

Får mange henvendelser

Thomassen har foreløpig ikke innledet et nytt forhold, men kan røpe at det ikke står på henvendelsene.

– Det er litt stas. Jeg får tilsendt masse meldinger, men kjenner at jeg fremdeles er litt mettet på den bobla jeg har vært inne i den siste tiden. Jeg har brukt lang tid på å la alt synke inn, og det har vært en lang prosess å komme seg ut. Jeg er enda ikke helt motivert for å svare noen, men kanskje snart, sier Thomassen og ler.

Han kan også røpe at han har vært på date med en av de andre beilerne fra programmet, men vil ikke si noe om hvem av dem.

– Jeg kan jo si såpass at jeg har vært en tur i Danmark, legger han til og ler.