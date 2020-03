Netflix satser videre på blind kjærlighet

Strømmetjenesten vil lage en sesong to av realityserien der deltakerne drar på date og danner par – uten å få se hverandre. Dette for å sjekke om ordtaket «kjærlighet gjør blind» stemmer.

Netflix reduserer videokvaliteten i 30 dager Strømmetjenesten Netflix senker bildekvaliteten på alt sitt innhold i Europa de neste 30 dagene. Formålet er å hindre at internett blir overbelastet.

Første sesong førte både til forlovelse og bryllup for et av parene, mens et annet satset videre på kjæresteforholdet etter at TV-kameraene ble slått av. For to av parene ble det brudd.

Serien ble spilt inn i 2018 men hele sesongen havnet ikke på Netflix før i starten av 2020. Når neste sesong skal i innspilling er så langt ikke kjent, da restriksjoner i kjølvannet av koronaviruset har ført til at de fleste TV-innspillinger må avlyses eller flyttes på.

Den nye serien skal ha deltakere først og fremst fra Chicago, mens i den første sesongen hadde man hentet inn folk fra Atlanta.