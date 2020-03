Ti morsomme mobilspill du kan spille med vennene dine

Om du må tilbringe store deler av dagen, eller kanskje hele, innendørs hjemme - ja, da er nok sjansen stor for at du vil kjede deg.

Hva er vel bedre enn å laste ned enten gode gamle klassikere som du egentlig hadde glemt, eller kanskje teste ut et nytt spill? Elite Daily tipser om ti ulike mobilspill som er laget slik at du kan konkurrere mot en eller flere venner:

1. Words with friends

Vi starter med en klassiker! Dette husker du kanskje. Scrabblevariant der du må legge ord som gir mest mulig poeng. I tillegg, etterhvert som dere spiller, vil dere låse opp ulike utfordringer, fordeler og andre ting som gir ekstra utfordringer i spillet. Her har du selvfølgelig mange varianter - denne er på engelsk og kan by på litt engelsktrening? Hvis ikke har du selvfølgelig også Wordfeud!

2. Mario kart tour

Dette er jo faktisk helt fantastisk - vi kan endelig spille Mario kart på mobilen. Velg din favorittkarakter, enten det er Mario eller Peach, og ta deg noen runder på de velkjente banene som du husker og elsker. Det er en multiplayer-modus, så du kan også kjøre mot vennene dine.

3. Subway surfers

Om du ikke har lastet ned dette allerede, hva venter du på? Dette spillet er proppet full av morsomme ting å gjøre, som å løpe ned togskinnelinjene, samle mynter og unngå møtende tog. Og i det øyeblikket du tenker du har blitt god, kan du utfordre eller hjelpe vennene dine.

4. Trivia Crack

Er du funfactens mor eller far? Last ned dette kunnskapsspillet! Svar på spørsmål fra seks kategorier, og vinn søte kroner. For å velge kategori må du snurre på et hjul - gøy. Det finnes en norsk variant, som trolig egner seg best med mindre du er totalt allvitende.

5. Pokémon go

Så lenge du ikke sitter i full isolasjon og fortsatt kan ta deg fine lufteturer, er jo denne klassikeren en hit. Bare pass på at du ikke kommer nor nær andre der ute mens du "gonna catch em all".

6. Gardenscapes

Dette spillet lar deg totalrenovere en hage mens du navigerer deg gjennom en intrikat historie. Det er minispill og utfordringer, og du kan koble det opp mot Facebook-vennene dine og bli naboer med dem. Hyggelig virtuell møteplass eller?

7. Animal crossing: pocket camp

Etter å ha designet en egen karakter, kan du designe et hyggelig sted der du kan bli venner med søte dyr. Vennene dine blir også med på reisen!

8. Best fiends - puzzle adventure

Løs tusenvis av oppgaver, utfordringer, puslespill og mer. Her kan du også spille med Facebook-vennene dine.

9. Rollercoaster tycoon touch

Det her må du ha spilt, en eller annen gang? Nå er spillet også tilgjengelig på mobil! Bygg en hel fornøyelsespark, besøk venners parker for å plukke opp gaver og se hva som foregår hos dem.

10. Fortnite

Sist men ikke minst: Fortnite. Endeløs moro med vennene dine.