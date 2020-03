Sandra (22) fra Trondheim sjekker inn på Paradise Hotel

Forrige uke var det premiere på den tolvte sesongen av Paradise Hotel på TV3. Da sjekket håpefulle deltakere inn på hotellet i Mexcio – i håp om kare seg til finalen og vinne 500 000 kroner. Nå er Sandra fra Trondheim blant dem.

– Vennene mine har meldt meg på hvert år, men jeg har sagt nei til å gå videre hver gang. I år ble det annerledes. Jeg er glad i å gjøre nye ting, liker å være spontan og tenkte at det kunne bli gøy, sier Sandra.

Ble paranoid

Gøy ble det også ifølge 22-åringen fra Trondheim.

– Det var veldig fint og gøy å være inne på hotellet. Det beste var at man ble kjent med en kjempefin gjeng, sier hun, og legger til;

– Samtidig er det noe som skjer hele tiden. Mange tror at det er som en ferie, men det er veldig stressende. Man blir ganske paranoid av å være der inne, fordi man hele tiden lurer på hvem man kan stole på og om noen vil ha deg ut.

Ifølge Sandra er årets sesong mer uforutsigbar enn tidligere – med ingen faste mønstre og parseremonier som kan komme når som helst.

– Hva kan TV-seerne forvente å se av deg?

– De kan forvente å se masse følelser, latter, litt tårer og mange fine relasjoner med resten av gjengen, sier 22-åringen.

Imøtekommende gjeng

Sandra beskriver seg selv som utadvendt, eventyrlysten og som en person som er glad i å bli kjent med nye mennesker.

De første deltakerne sjekket inn en uke før henne. Hun syntes ikke det var noe problem å komme inn senere.

– Jeg tenkte først at det kunne være en ulempe og at jeg måtte jobbe ekstra hardt for å komme inn i gruppa. Men jeg kom såpass tidlig inn at ingen hadde rukket å danne allianser og ikke var blitt så godt kjent. Jeg følte dermed at det gikk veldig fint. Det var en veldig imøtekommende gjeng.

– Er du redd for at du skal bli framstilt feil?

– Det er noe man må tenke over før man melder seg på, mener jeg. Jeg står for alt jeg har sagt og gjort, og dersom jeg føler at det blir vinklet feil, så får det bare være. Men jeg håper jo selvfølgelig at jeg blir framstilt slik som jeg er.

Til daglig tar Sandra opp fag. Hun tror nok at livet blir litt annerledes etter Paradise hotel-deltakelsen, men regner med at det roer seg etter hvert.

– I starten vil det nok være mye som skjer. Jeg har lyst til å jobbe med sosiale medier i framtiden, men det er også viktig med en plan b. Livet går nok tilbake til normalen relativt raskt.