Funkygine tar programlederutfordring for NRK

Vi har sett henne i «Norges tøffeste» sesong to, «Skal vi danse» og i realityserien «Funkyfam».

Nå blir det mer TV-tid på Jørgine Massa Vasstrand, som skal lede den tredje sesongen av programmet «Norges tøffeste».

– Dette er drømmejobben, sier Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine», til NRK.

– Det blir kjempespennende, og en utfordring for meg selv som skal prøve noe nytt. Jeg skal jobbe så hardt jeg kan for at dette skal bli en kjempesuksess, sier Vasstrand – og legger til at sesong tre skal bli den tøffeste så langt.

Ifølge planen skal sesong tre i innspilling til høsten med påfølgende premiere våren 2021.