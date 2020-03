13 filmer du kan se på fredag den 13.

Creep (2014)

Sjanger: Thriller/Drama

Filmen følger Aaron, en videograf som svarer på en annonse, lagt ut av Josef. Når de kommer nærmere hverandre, oppdager han at klienten hans ikke er den han ventet.

Filmer er laget av hovedsakelig to menn, Mark Duplass og Patrick Brice. De er de eneste som er med i filmen, samtidig som de også har skrevet og filmet det selv.

En oppfølger, Creep 2, ble utgitt i 2017, og en tredje film er for tiden i produksjon.

Trust (2010)

Sjanger: Drama/Thriller

Til sin fjortende bursdag mottar Annie Cameron en bærbar PC fra foreldrene, og snart møter hun Charlie i et online chatterom. Først sier han at han er 16 år gammel, men med tiden innrømmer han at han er 20 år og deretter 25. Annie blir overrasket med det første, men tror de er forelsket.

David Schwimmer, bedre kjent for rollen som Ross Geller i TV-serien Friends, har regissert filmen.

Obs: Overgrep er et sentralt tema i denne filmen, så du bør kanskje ikke se den om det er et tungt tema for deg.

Orphan (2009)

Sjanger: Horror

Det tragiske tapet av deres ufødte barn har knust Kate og John. Paret kjemper for å gjenvinne en form for normalitet i livet, og bestemmer seg for å adoptere et barn.

På barnehjemmet føler både John og Kate seg merkelig trukket til en ung jente som heter Esther. Og kort tid etter at de ønsker Esther velkommen inn i hjemmet, begynner rekke urovekkende hendelser å utfolde seg, noe som får Kate til å tro at det er noe galt med Esther.

You’re Next (2011)

Sjanger: Horror/Thriller

Når familien Davison blir angrepet under en familiesammenkomst, får gjengen av mystiske drapsmenn fort vite at et av ofrene har et hemmelig talent for å slå tilbake.

Dersom du er lei av å skrike mot TV’en hva karakterene skal gjøre, mens de gjør det absolutt motsatte, kan denne være for deg. I denne filmen får du se en kvinne med litt ben i nesen og sunn fornuft.

I Spit on Your Grave (2010)

Sjanger: Horror/Thriller

Forfatter Jennifer Hills drar fra byen til en hytte i skogen for å starte på sin neste bok. Men Jennifer sin tilstedeværelse i den lille byen tiltrekker seg noen lokale som drar ut en natt for å lære denne byjenta en lekse.

Mot alle odds overlevde Jennifer natten. Nå, med behov for hevn, er hennes eneste formål å gi dem tilbake for hvert forferdelige øyeblikk de tok henne gjennom - bare mye, mye verre.

Enda en tøff kvinne, men både overgrep og tortur er sentralt i denne filmen. Dersom du syns det er vanskelig å se, da er gjerne ikke denne for deg.

Dream House (2011)

Sjanger: Psykologisk thriller

Will Atenton slutter i en lukrativ jobb i New York for å flytte til en sjarmerende by i New England med familien.

Når de bosetter seg i det nye hjemmet sitt, oppdager familien at en kvinne og hennes barn ble myrdet der, og den gjenlevende mannen er hovedmistenkt.

Cube (1997)

Sjanger: Mysterie/Sci-fi

Filmen følger en gruppe av syv skremte fremmede som befinner seg fanget i en bisarr labyrint av kubiske rom, uten noe minne om hvordan de havnet der. Ved å søke etter en vei ut oppdager de snart at mange rom inneholder dødelige feller, mens andre er trygge.

En slags «escape room»-film, men før det konseptet fantes i virkeligheten.

Within (2016)

Sjanger: Thriller/Horror

En familie flytter inn i sitt nye hus i et fredelig nabolag for å starte et nytt liv. Imidlertid begynner de å observere paranormal aktivitet som får dem til å tro at de ikke er alene i huset sitt.

Enda en film om en familie som flytter inn i nytt hus, men denne har en vri som ikke er like oppbrukt som andre.

I See You (2019)

Sjanger: Thriller/Horror

Merkelige forekomster plager en detektiv i en liten by og hans familie når han undersøker forsvinningen av en ung gutt.

Denne har en kort beskrivelse fordi det er vanskelig å ikke avsløre for mye. Det er derimot flere plott-twister enn beskrivelsen tilsier.

Lights Out (2016)

Sjanger: Drama/Horror

Rebecca og kjæresten prøver å undersøke forbindelsen mellom moren og hennes fantasivenn, Diana, etter at stefaren hennes ble myrdet av en overnaturlig skapning.

Må kanskje vurdere å sove med lyset på etter man har sett denne.

The Conjuring (2013)

Sjanger: Horror

Familien Perron flytter inn i et gårdshus hvor de opplever overnaturlige fenomener. Imidlertid konsulterer de paranormale etterforskerne, Ed og Lorraine, for å hjelpe dem å bli kvitt den onde skapningen som hjemsøker dem.

De fleste har gjerne sett denne, men anbefales likevel til de som ikke har sett den. Skader ikke å se den igjen heller, ettersom den tredje filmen i serien kommer ut senere i år.

The Babadook (2014)

Sjanger: Horror

En enslig mor, plaget av ektemannen sin voldelige død, sliter med sønnens frykt for et monster som lurer i huset, men oppdager snart en uhyggelig tilstedeværelse rundt seg.

Igjen, flere har nok sett denne, men fremdeles er det en ganske god film.

The Grudge (2014)

Sjanger: Horror

En amerikansk kvinne flytter til Tokyo, hvor hun møter en overnaturlig ånd som tar over ofrene. Etter en serie med grufulle og mystiske dødsfall, lover kvinnen å stoppe ytterligere dødsfall.

Denne filmen finnes det mange varianter av. Først og fremst er det den japanske originalen. Den er ikke på listen fordi man vil gjerne ikke lese undertekster når man ser skrekkfilm. Derfor er den første amerikanske versjonen her i stedet for. Det er også to etterfølgere av den amerikanske versjonen, samtidig som det kom ut en oppfølger/ny versjon av den første i 2020.