Vi kårer Trondheims sjukeste tatovering

Trd.by kårer «Trondheims sjukeste tatovering». Blant mange innsendte bidrag, har vi i redaksjonen valgt ut våre ti favoritter.

Stem fram en vinner nederst i saken!

Mann (29)

Lady Gaga-tatoveringen tok jeg da jeg var 18, på karskfylla i hjembygda Kvål... En kompis ringte utpå natta og sa det var nachspiel hos han, og at en tatovør var der.

Jeg og min gode venn Don dro jo selvfølgelig dit. Han endte opp med Hello Kitty på skuldra, og jeg med min egendesignede Lady Gaga-tattoo.

Mor var meget lite fornøyd da jeg viste den frem dagen etterpå.

Kvinne (29)

Æ har har en elg på leggen, og hadd en elg på fingern før. Men den har æ dekt ei stor rose med space i, for den så ut som en mannetiss.

Jeg har alltid hatt en kjærlighet for elger, de er majestetiske og skogens konge! Hele hjemmet mitt var pynta med elgduk, elglys, elgfigurer, glass med elg på osvosv. Det ble liksom bare greia mi for mange år siden...

Uheldigvis jobba jeg på en barneskole i Trøndelag og foreldrene som henta barna sine kunne si ting som «hva i alle dager har du gjort» eller «hva tror du du holder på med» 😂 😂

Jeg har egne barn også, og de fikk med seg at andre folk syntes elgen min så ut som en mannetiss - så den måtte jo bare bort 😂

Det nye resultatet er jo fantastisk, så nå lever jeg bare med mange gode minner om den bortgjemte penisen som var på fingeren min før!!

Mann (30)

Dette er resultatet av nattåpen tattoo-sjappe i Tyrkia 👍 😂 Ikke edru i gjerningsøyeblikket...

Det er egentlig ingen dyp mening bak valget, bare at «Ro dæ ne fransuas» gikk igjen etter youghurtreklamen på tv 😂 🤷

Det i kombinasjon med fylla i Tyrkia resulterte i å forevige sitatet på leppa :p Greit å vise fram teksten til madammen hjemme, om det skulle bli for mye mas 😂 👍

Mann (30)

Som tidligere rusmisbruker er vel denne tatoveringen noe jeg kan angre litt på.

Det skulle stå «FTP» = «Fuck the police», som i utgangspunktet er rimelig teit.

Men i tillegg klarte han som aldri hadde tatovert et menneske før, å tatovere meg speilvendt. Han holdt på i flere timer, og ingen av oss var i stand til å forstå at han tatoverte speilvendt, siden vi ikke hadde sovet på mange dager, grunnet vill amfetamin-rus.

Etter at han var ferdig var jeg kjempefornøyd, helt til hun jeg bodde med på det tidspunktet presiserte at den var speilvendt 😳 🤣

Moralen i historien: ikke ta tattoo i rus... 🙄

Kvinne (46)

Lagde denne som et sjekketriks, med følgende spørsmål:

Vil du se på musa mi 🤣

Den er tatovert over venstre bryst. Når jeg går med sommertopp, stikker ørene opp 😂

Mann (24)

Det va sommern 2018, vi tar turen til Oppdal. «Hjem te'n Terje-fest». Vi havne ut på byen etter konserten, stemninga e god. Festen forsette i bobila te tidlig morgen, og i sju-draget på mårran må æ en tur på toalettet.

På turen tebake så glimte æ bestekameraten min (som også e firemenningen min) naken på taket. Første æ tenke e å dra opp Snapchat for å filme.

I bilen hjemover dagen derpå bynne vi å snakk om korr sjukt det hadd vært å tatovert det magiske portrettet på kroppen. Får hør at æ aldri i livet tørr å ta den, og da plumpe det ut av mæ: «æ tar den om dokk betale»...

Guttan organisere, og får igang kronerulling i gjengen. 10 000 va samla inn i løpet av et par tima... 14 nydelige givera. Og woops, der va det gjort.

Mann (31)

En kompis kom veltende inn på rommet sent ei natt i Ayia Napa for 14 år siden og måtte låne penger til en fet tatovering. Han hadde allerede lurt seg til en tatovering på innsiden av underleppen. Der hadde han fått tatovert inn «FarDin». Rimelig fet... Njæ.

MEN han ville ha flere, så måtte låne han penger. Fløy ut døra, kom krypende stolt tilbake på morgenkvisten og kunne stolt vise fram denne herligheten:

Denne historien er fortalt av en kompis, og både bildet og historien er godkjent av mannen med tatoveringen.

Mann (23)

Var på countryfestivalen på Vinstra med noen kompiser i 2015. Etter noen dager på festivalen med konstant promille, var det en eller annen gluping (undertegnede) som kom på at tattis var en genial idé siden festivalen hadde tattosjappe inne på området...

Jeg klasket kompisen min på låret og sa at «nå var det pinadø på tide med blekk på huden så våre mødre hadde noe å være stolte over». Uheldigvis så reagerte ikke kompisen som det jeg kanskje innerst inne hadde håpet på, da han med et smil om munnen spurte om hva vi skulle ta...

Uten å ha bestemt oss for noe som helst foruten blekk på kroppen, gikk vi som noen stolte idioter etter det som kanskje var tidenes dummeste påfunn, til minibanken og rensket kontoen for pesos så vi kunne få litt blekk der vi ville ha det... Vi gikk så i sikksakk bort til studioet, uten noen form for plan, da noen sa at «ækte trønderkjøtt» over guttelemmet hadde vært tøft.

Da den endelig var ferdig, tenkte jeg at det å stå naken i speilet for vise frem mitt nye blekk på Mystory var en god idé... Den falt ikke i god jord da jeg har min mor på snap...

Så her står jeg med den dummeste tattisen på jord og en kjempefornøyd mor 💗

Mann (30)

Jeg (Sindre Fagerhaug) byr gjerne på en gladsak fra en pub-til-pub-runde i Norges hovedstad (les: Trondheim).

Jeg og to kompiser (de to øvrige var Mikael Hilanmo og Pål André Helland) dro for å bowle en fredag kveld. Tross et upåklagelig konkurranseinstinkt, synes vi alle tre at det ofte «gjær sæ» med noe i potten. Vi ble enige om at taperen måtte være «yes man» i en time. Konseptet er like enkelt som brutalt; man må si «ja» til alle oppfordringer som kommer i din retning de neste 60 minuttene. Mikael røyk på et par «splits» i de siste rundene, og tapte.

Vi startet mykt, og ba Mikael ta ti push-ups foran første forbipasserende vi møtte. Videre sklei vi innom flere av byens vannhull, og spurte pent om Mikael ikke kunne tenke seg en drink eller en shot. Mikael takket «ja» like pent. Etter å ha fått skjemt seg ut både gatelangs og inne på flere restauranter samt runda de sikre stikkene som ratzeputz, akevitt, sambuca og vår alle kjære «Hiroshima» med stor «H», sprader vi forbi en av byens tatoveringssjapper.

«Mikael, ha itj konnja tenkt dæ å tatovert «Sindre & Pål André» i et hjerte, da?». Med fortsatt noen minutter på klokka hadde vår alles kjære Mikael intet valg. Tatovøren fikk ideen slengt i fanget, og vi fikk beskjed om å komme tilbake om en liten time (hvor vi fikk inntrykk av at tatovøren ikke hadde særlig tro på at disse guttene ville komme tilbake).

En liten time og et par gin and tonics senere, sto vi på døra hos tatoveringssjappa og så ut som guttunger på julaften.

Etter noe om og men med tanke på hvor tatoveringa skulle sitte, konkluderte tatovøren med at om han først skulle utvide åpningstida si for dette, skulle det gjøres skikkelig. Resultatet er den dag i dag å se på Mikaels høyre skulder.

Denne historien kan selvfølgelig både utvides og minimeres, men her har du i alle fall essensen av tre gode kompiser som delte en uforglemmelig aften.

Både bildet, identifiseringen og historien er godkjent av samtlige involverte.

Mann (40)

Bestemte meg for å ta denne tattooen i fylla, og dro i vei dagen etter og tok denne dama på fingrene mine 😂 🙈

Trykk på din favoritt og trykk på «Stem»-knappen

Avstemmingen avsluttes onsdag 18. mars.

Laget av Line Pevik, Synne Mauseth, Agne Ødegaard og Ingrid Meisingset.