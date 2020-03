Singelkrisa: Johan (23) har svart belte i Tinder og Nicholas (30) lever det glade kjæresteliv

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 58: Marie er en smule redusert om dagen, hun sliter med kvalme og svimmelhet- nei, hun er ikke gravid. Derfor har hun invitert med seg to ekstroverte menn i studio til å ta styringen denne uka.

Johan (23) som har svart belte i Tinder og Nicholas (30) som lever det glade liv i parforhold. Nicholas blir terapeuten i studio og gir Marie og Johan noen smarte tips til hvordan man skal kysse på første date. I tillegg sier Johan noe som er balsam for ørene til Marie: Han mener nemlig at en skal svare med én gang, og ikke måtte vente 10 min, eller i verste fall i flere timer, før man åpner en snap. De tar sammen for seg flørting i praksis og deler sine erfaringer.

Marie forteller terapeuten at hun fort kan bli veldig betatt og sjarmert av menn, og lage seg store tanker rundt den enkelte. Marie tror selv at dette kan skremme mannen. Men er det er mønster her? Kan terapeuten hjelpe henne med å bryte mønsteret. Og kan hun fortsatt få være seg selv, og likevel finne den store kjærligheten?

