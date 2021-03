Fem Netflix-serier du bør se – med tekst!

Den sørkoreanske filmen Parasite ble historisk da den stakk av med kveldens gjeveste pris, «Beste film», på Oscar-utdelingen tidligere denne måneden. Det er første gang en film med et annet språk enn engelsk, har vunnet denne prisen.

I et samfunn hvor multitasking ikke lengre er en kunst, men et must, kan det være vanskelig å legge fra seg mobilen når man ser på serier. Hørselen gjør det mulig å ta øynene vekk noen sekunder, og fortsatt få med seg handlingen. Kanskje det er dette som gjør at flere er skeptisk til serier på andre språk enn norsk og engelsk.

Strømmegiganten Netflix satser nå for fullt på originalt innhold, noe som betyr større budsjett, bedre serier – og innhold på flere språk!

Legg fra deg mobilen og slå på undertekst, for her er noen serier som gjør det lett å legge fra seg mobilen!

La Casa de papel (Papirhuset)

Språk: Spansktalende, men kommer og med dubbet engelsk versjon.

Spansktalende, men kommer og med dubbet engelsk versjon. Sjanger: Krim, thriller, drama

Sesonger: 3 sesonger ligger ute, sesong 4 kommer 4. april.

IMDB-rating: 8,5/10

Hvis du enda ikke har fått med deg denne, går du glipp av noe.

Åtte tyver stenger seg inne i Spanias kongelige myntverk. De ansatte og besøkende blir holdt som gisler, samtidig som en lederen, “el professor”, er på utsiden og bruker politiet som brikker i mesterplanen. Serien er en katt-og-mus-lek mellom ranere og politiet. Den krever din fulle oppmerksomhet da det skjer ting raskt, så la mobilen ligge.

I Spania er de veldig glad i skuespillerne, flere av disse spiller derfor i andre serier som Elite og Vis a Vis, som begge finnes på Netflix.

Baby

Spåk: Italiensk

Italiensk Sjanger: Drama

Sesonger: To sesonger ligger ute. Det er bekreftet en 3. og siste sesong, men Netflix har ikke kommet med en eksakt dato.

IMDB-rating: 6,8/10

Serien handler om 16 år gamle Chiara som begynner å leve et dobbeltliv. På dagtid går hun på en prestisjefull privatskole og er en lovende student. På kveldene lever hun et hemmelig og skandaløst liv.

Serien er inspirert av skandalen som på italiensk omtales som «Baby Squillo», som var en prostitusjonsring som bestod av mindreårige jenter, i en av Romas mest velstående distrikter. Etterforskningen var sentrert rundt en 14 og 16 åring, men flere jenter var involvert i ringen.

Quicksand – størst av alt

Språk: Svensk

Svensk Sjanger: Krim, drama

Sesonger: 1 sesong.

IMDB-rating: 7,6/10

Quicksand handler om Maja, som i kjølvannet av en skoleskyting på gymnaset hun går, blir tiltalt for mord. Serien er basert på boken med samme navn av Malin Persson Giolito.

Hanna Ardéhn, som spiller Maja vant prisen for årets skuespillerinne og serien stakk av med prisen årets drama under Kristallen, som er Sveriges TV prisutdeling. Den mannlige hovedrollen som Sebastian, spilles av artisten Felix Sandmann.

La Mante

Språk: Fransk

Fransk Sjanger: Krim, thriller

Sesonger: 1 sesong.

IMDB-rating: 7,5/10

Seriemorder Jeanne Deber, blir spurt om å hjelpe til i oppklaringen av flere uløste mord. Moderen er en så kalt «copycat killer», som hermer etter drapene hun selv gjorde. Jeannes krav er at sønnen, som nå er detektiv, skal være med i etterforskningen. De to har ikke hatt kontakt siden hun ble fengslet flere tiår tidligere.

Dette er en original serie som holder på spenningsmomentet helt til slutten!

Dark

Språk: Tysk

Tysk Sjanger: Drama

Sesonger: To sesonger

IMDB-rating: 8,7/10

Når to barn forsvinner fra en tysk by, kommer byens mørke fortid frem med dobbeltliv og ødelagte forhold som finnes blant fire familier mens de leter etter barna. To barn forsvinner sporløst fra den tyske (oppdiktede) byen Winden. Samtidig som de leter etter barna, kommer fire familiers hemmeligheter til syne, som strekker seg over flere generasjoner.

Fortid, nåtid og fremtid møtes og blandes i serien. Her kan det vært lurt å se med andre for å være helt sikker på at du får med deg alt som egentlig skjer.