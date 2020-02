Felix (28) skrev en mastergrad om Tinder. Dette fant han ut

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 55: Hvorfor skal det være så vanskelig å få seg kjæreste? Har Tinder og den digitale verden ødelagt muligheten og troen på et monogamt liv? Tror vi at vi alltid kan finne noe bedre? Blir vi aldri blir fornøyde? Marie har invitert med seg Felix (28) som har skrevet masteren «Intimitet i en digital verden» ved NTNU. Er Tinder bare et spill, blir vi lurt?

