Åtte folk du garantert har møtt på bussen

#1. «Businessmannen»

Dette er potensielt den personen i verden som irriterer meg mest. Noe som er veldig imponerende, med tanke på at de fleste mennesker irriterer meg ganske mye. Businessmannen er helt utrolig viktig; han sitter på bussen med bluetooth-handsfree i det ene øret og snakker i telefonen om alle avtalene han skal gjøre denne dagen. Høyt. Det er veldig viktig for businessmannen at ALLE hører ham.

Om du er businessmannen og blir støtt av dette, vet jeg at du lyver og ikke egentlig er businessmannen. Businessmannen er så sikker på sin egen viktighet at han vil avfeie dette punktet av artikkelen som misunnelse, og ikke genuin irritasjon over den konstante stemmen hans som overdøver alle andre lyder i nærheten. Businessmannen er ikke bare sikker på at han er viktig, han er sikker på at alle er like interessert i det han har å si, som han er interessert i å si det.

Hva gjør du med gavekortet eller tilgodelappen hvis butikken går konkurs? Gavekortet er en populær gave å gi og få, men hvilke rettigheter har du om butikken er konkurs...?

#2. «Ville bare prate litt-mannen»

Nordmenn er kjent for å være lite imøtekommende på bussen. De fleste av oss vil bare sitte, stille og alene, med tomme blikk ut i lufta helt til vi plutselig har kjørt to stopp for langt og må gå like langt tilbake som vi skulle ta bussen i utgangspunktet. Denne mannen, derimot, syns bussen er den perfekte plass å møte nye venner.

Selv om bussen er helt tom bortsett fra deg, så setter han seg ved siden av deg og forteller deg livshistorien sin. Om du demonstrativt tar ut ørepluggene dine og ser passivt på ham hver gang han åpner munnen, tar han det som et tegn på at du er hans nye bestevenn. Dessverre er nordmenn veldig konfliktskye, og velger stort sett heller å høre på hva vedkommende har å si, heller enn å fortelle at du er fullstendig uinteressert.

(Her er det viktig å presisere at dette ikke nødvendigvis bare er menn det er snakk om. Også kvinner kan komme inn under denne kategorien, men da er de som regel over 90, og vil fortelle deg om at da de var små måtte de gå to timer barbeint i snø for å høre på musikk, og at Spotify har tatt all sjarm fra konseptet.)

Når er bussen egentlig full? Her får du svaret Står du ofte som sild i tønne på bussen og lurer på når den egentlig er full?

#3. «Hovedrollen»

Denne personen er det som regel minst tre av i hver eneste buss jeg noensinne har vært i. De eneste gangene denne personen IKKE er på en buss, er når businessmannen og ville bare prate litt-mannen forstyrrer dem.

Denne personen sitter og ser ut av vinduet og lever hovedrollen i en film. Hen er på det punktet i filmen der hovedpersonen møter motstand, og er på vei hjem fra motstanden for å velte seg i selvmedlidenhet. Antar jeg. Ellers er har de bare seriøst RBF, og er egentlig på det lykkelige punktet i historien. Hva vet jeg.

#4. «Leseren»

Denne personen sitter i sin egen verden, det vil si verdenen i boka de sitter og leser. Den kjedelige, grå verdenen eksisterer ikke for leseren, det eneste som betyr noe er at Ringen blir ødelagt, den hvite heksa blir overvunnet, Voldemort blir drept, eller hvilken som helst annen referanse du som leser av denne artikkelen ser for deg når du ser for deg ei bok.

Nå la jeg ikke skjul på at ville bare prate litt-mannen ikke er min favorittperson i verden. Leseren er den personen på bussen som ofte får meg til å ønske å være ville bare prate litt-mannen. Når jeg ser leseren sitte dypt engasjert i en av favorittbøkene mine lengter jeg bare etter å ødelegge dagen deres for å finne ut hva de syns om alle karakterene, og historien, og verden, og livet, og alt.

Heldigvis innser jeg at det ville gjort meg enda mer irriterende enn jeg allerede er, så jeg tar i stedet opp kindlen min og blar opp i boka jeg akkurat så leseren lese.

#5. «Ungdommen»

Denne personen kommer som regel i flokker, og fungerer som spedalskhet. De setter seg med beina i setene og høye stemmer, og får alle andre på bussen til å ønske seg vekk. Samtidig ønsker de alle at de fortsatt var ungdom, så bekymringsløse og frie, og ikke liksom-voksne, deprimerte mennesker på vei til dagjobben sin. De har glemt hvor miserabel ungdomstida var, fordi voksenlivet som regel er like tomt.

Etter at ungdommene har gått ut av bussen, er som regel setene fylt med merker etter sko, veggene er fylt opp med tegninger og skriverier, og undersida av setene er fylt opp med ferdigtygga tyggiser. Og jeg er definitivt ikke en dømmende gamling med en utømmelig kilde av stereotyper.

Kjøpe din første bolig? Dette kan være lurt å sjekke på visning Er kollektivtilbudet i nærheten godt nok og hvordan er egentlig vanntrykket i dusjen? Det er mye å gå glipp av på visning - i hvert fall som førstegangskjøper.

#6. «Folk på fest»

Det kan være veldig vanskelig å skille folk på fest fra ungdommer. De oppfører seg omtrent likt som ungdommene, bare at disse folkene som regel er de liksom-voksne som tidligere på dagen satt og himla med øynene over sine likesinnede. Øl og vin har gjort at de liksom-voksne har glemt hvor irriterte de var tidligere, og også at det er meninga at de liksom skal være voksne.

En skulle tro denne opplevelsen gjorde at det ble lettere å akseptere ungdommens oppførsel dagen etterpå, men som regel er folk på fest tilbake i tilværelsen som liksom-voksen på det tidspunktet. Og sannsynligvis bakfulle. Om noe er de mindre tolerante enn 24 timer tidligere.

#7. «Surpompen»

Å møte surpompen på bussen er omtrent like hyggelig som å snuble i egne bein og falle på rumpa foran en flokk med ungdommer. Surpompen er, du gjetta det, sur. Hele tida. Og til forskjell fra resten av oss, er de ikke redd for å fortelle det. Enten du vil det eller ei, vil surpompen fortelle deg nøyaktig hvorfor du irriterer dem. De forteller alle om hvordan svigermora eller ekskona er forferdelige, kollegene som er helt ubrukelige, og medmenneskene som alltid er til bry.

Den beste løsningen på et møte med surpompen, er stort sett å bare kaldt ignorere ham helt til du skal av, og så gå videre i livet. Underveis kan du selvfølgelig sende meldinger til alle du kjenner og fortelle om den utrolig teite surpompen du akkurat nå møtte på bussen, bare for å øke underholdningsverdien av situasjonen.

Forbrukerrådet: Unge kan tape tusenvis av kroner i russetiden - En av de verste sakene vi har fått på bordet, er russebuss til nesten 715 000 kroner og som ikke fungerte. Guttene måtte ut med penger til leiebil i tillegg.

#8. Bussjåføren!

Når du irriterer deg over alle disse folka på bussen, når du går av bussen med himlende øyne og et lettelsens sukk, husk at det finnes en person som ikke slipper unna. Én person på den bussen må bare holde ut hele situasjonen helt til den er over; hen må bare leve med at alle disse folka, helt fra businessmannen til surpompen, er en del av hverdagen.

Bussjåfører er de virkelige heltene her i verden. De får hjulene i samfunnet til å gå rundt, de frakter deg dit du vil og må, samtidig som de overlever alle disse menneskene som svermer rundt oss. De finner seg i alt, bare for å holde samfunnet gående.

Samtidig går 90 prosent av passasjerene bare forbi uten å si hei. Jeg har ingen problem med å tilgi bussjåfører for å sjelden være i så godt humør som barnesangen tilsier; de får min hyllest likevel!