Disse seriene kommer på Netflix og HBO nå i februar

13. februar: Narcos Mexico, sesong to – Netflix

Felix må takle USA og ta konsekvensene for sine handlinger i sesong to av Narcos Mexico.

14. februar: Lockey & Key – Netflix

Etter at faren ders blir myrdet på mystisk vis, flytter tre søsken og moren deres inn i et hus som viser seg å være fullt av magiske nøkler som kan være tilknyttet farens død.

24. februar: Better Call Saul, sesong fem – Netflix

Advokat Jimmy McGill forandrer seg til advokat Saul Goodman i femte sesong av Better Call Saul som kommer i slutten av februar.

21. februar: Gentefied – Netflix

Tre søsken må overkomme sine forskjeller når de jobber for å holde bestefarens taco-sjappe i live i et nabolag i LA.

14. februar: Cable Girls, siste sesong – Netflix

Lidia vender tilbake til Spania for å prøve å finne datteren med hjelp av sine nære venner, mens de alle kjemper med konsekvensene av borgerkrigen.

25. februar: I am not okay with this – Netflix

En tenåring sjonglerer hverdagen på videregående med familie, venner og seksualitet. Samtidig må hun takle sine egne superkrefter.

28. februar: Unstoppable – Netflix

I Mexico City møter tre unge, bortskjemte jenter en farlig kvinne som leder dem inn i en risikofylt reise. Da må de vokse og lære mer om seg selv.

4. februar: McMillions – HBO

Dokumentaren McMillions forteller historien om en sikkerhetsansvarlig som orkestrerte en svindel baser på McDonald's sitt Monopol-spill, uten at ansatte eller utenforstående visste om det. I løpet av et tiår klarte han å stjele til seg millioner av dollar.

8. februar: High Maintance, sesong fire – HBO

Serien følger hovedkarakteren The Guy, en marihuana-dealer, og fletter sammen en rekke historier om menneskelige forbindelser i New York. I fjerde sesong sykler The Guy byen rundt etter å ha sagt farvel til bobilen i forrige sesong.

10. februar: Kidding, sesong to – HBO

Jim Carrey er tilbake i rollen som den populære barneprogramlederen Jeff Pickles, hvis liv imploderer rundt han. I andre sesong innser han at hvis han bare klarer å fortelle en løgn for første gang i sitt liv, vil han få alt han noensinne har ønsket seg.

10. februar: My Brilliant Friend: The Story of a New Name, sesong to – HBO

Det andre kapittelet av My Brilliant Friend begynner nøyaktig der den første sesongen av serien slapp. Lila og Elena er seksten år. Lila har nettopp giftet seg, men føler at hun mistet sin egen identitet da hun tok ektemannens etternavn. Elena er den perfekte student, men da hun var i Lilas bryllup innså hun at hun ikke er lykkelig verken i eller utenfor nabolaget sitt.

15. februar: Strike Back, sesong sju – HBO

Strike Back er en intens spenningsserie som følger medlemmene av en topphemmelig antiterrorstyrke kalt Section 20 som kjemper mot et omfattende nett av kriminelle og terrorister på verdensbasis.

18. februar: Last Week Tonight With John Oliver, sesong sju – HBO

John Oliver tar en titt på ukas viktigste saker innen nyheter, politikk og aktuell begivenheter, og tilby en analyse av det hele!

19. februar: Bad Bank, sesong to – HBO

Seks måneder har nå passert siden finansverdenen nesten kollapset i krisen som oppsto i forrige sesong. Strengere regler og forskrifter gjør virksomheten ekstremt vanskelig for verdens tredje største bank, Deutsche Global Invest.