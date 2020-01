Andrea (25) og Christina (25) fra Trondheim sjekker inn på realityprogram i dag

I kveldens episode av TV 2-programmet Love Island starter Casa Amor. Da flytter de kvinnelige deltakerne til en ny villa hvor de møter nye gutter og inn til de etablerte guttene kommer det nye jenter.

Dermed settes relasjonene som allerede er etablert på en ordentlig prøve, før deltakerne igjen møtes om et par dager.

Oda (22) fra Trondheim skal lete etter kjærligheten i reality-serie Oda Lindsetmo er en av ti deltakere som skal flytte inn i villaen utenfor Buenos Aires i Argentina.

Vil på date i telt

Blant de nye jentene som sjekker inn i villaen i Argentina, finner vi Andrea Soligard Gladsø (25) og Christina Aranja Ophaug Johansen (25) – begge fra Trondheim.

Andrea beskriver drømmepartneren som morsom, selvsikker og empatisk, og den største turn-offen er når gutter snakker ned ekskjæresten sin og andre damer.

– Drømmedaten på Love Island er i telt! Jeg elsker camping! Jeg liker å være ute i naturen og liker rølpe-friheten ved camping, sier Andrea, som jobber som butikkmedarbeider og influenser.

Trønderen har 134 000 følgere på Instagram og forteller hvordan hun klarte å få såpass mange.

– Jeg starta da jeg var 16 år, og postet bilder av tatoveringer og makeup, så tok det bare av! Jeg bruker også mye humor. Jeg jobbet jo med det også – det ble ikke servert på et sølvfat, forklarer Andrea, som har et godt øye til Nate inne i villaen på Love Island.

– Kan virke som en trussel

Christina Aranja forteller at hun er på utkikk etter en som er trygg på seg selv og vet hva han vil i livet inne på Love Island. Det er også viktig med humor, ifølge trønderen. Den største turn-offen hos en potensiell partner er at han er for selvopptatt.

– Jeg kan nok virke som en trussel fordi jeg er selvsikker, og at det vises. Jeg vet at folk ofte forhåndsdømmer meg basert på utseende og måten jeg kler meg på, sier Christina Aranja, som bor i Oslo og studerer økonomi.

Trønderen gleder seg til å komme inn på Love Island – som en del av jentene i Casa Amor.

– Jeg er egentlig ikke så veldig bekymra. Akkurat nå er det ikke noe jeg gruer meg spesielt til. Jeg ser bare veldig fram til å komme inn dit og sette i gang, sier hun før innsjekk.

I villaen skal deltakerne både kjempe om å finne kjærligheten og å vinne en pengepremie på 300 000 kroner.

I Norge ble Love Island send for første gang i 2018 på TV 3 med Tone Damli som programleder. Nå er det Morten Hegseth som leder programmet på TV 2.

Trønderne Tanja Løvik og Oda Lindsetmo sjekket inn på Love Island tidligere i programmet, men har nå begge forlatt villaen.