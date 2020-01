Lars: - Jeg gikk ut av «Gift ved første blikk» og lurte på om jeg fungerte ordentlig

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 30 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 53: Marie ringer opp Lars Kristian Selbekk i ukas episode. Han var med i fjorårets sesong av Gift ved første blikk. Marie er fortsatt singel, og kanskje er det å melde seg på et slikt program veien å gå for å finne den store kjærligheten i livet?

Lars Kristian forteller om skilsmissen og erfaringene programmet ga han. Var det verdt det, og er det noe han kan anbefale Marie?

Likevel virker det som det er lettere å skaffe seg kjæreste i programmer som Paradise Hotel, Ex on The Beach og Skal vi danse.

Magnus Stensaker, som giftet seg med Lars, er kjent med innholdet i podcast-epsioden.

