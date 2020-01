Lanserer Podtoppen for å få en «objektiv og troverdig toppliste»

– Det er dritgøy, men vi kommer til å fortsette å lage podkast selv om det er ti som hører på, sier Mikkel Niva til Kampanje.

På de neste plassene følger «Jan Thomas og Einar blir venner», «Lørdagsrådet», «Misjonen med Antonsen og Golden» og «Radioresepsjonen».

– Podtoppen kommer fordi vi mangler en troverdig toppliste som måler norske podkaster og lytting i alle apper, sier podkastsjef i NRK, Vilde Hjort Batzer, til NTB.

Batzer har sammen med NRKs analysesjef Kristian Tolonen har sittet i styringsgruppen som ellers består av P4, Bauer, Schibsted og Moderne Media. Hun kaller Podtoppen for «en etterlengtet liste fra bransjen».

Viktig med troverdighet

– Frem til nå har vi ikke kunnet sammenligne tall og podkaster opp mot hverandre, og ingen har visst med sikkerhet hvem som er de mest populære. Det er veldig viktig for et bransje og et lydmedium i stor økning at vi har en objektiv og troverdig toppliste for å kunne sammenligne de norske podkastene opp mot hverandre, utdyper NRKs podkastsjef.

– Vi har hatt som mål å måle så mange norske podkaster som mulig, og vi har heldigvis klart å få med de aller fleste via de ulike tekniske plattformene som nå leverer data til topplisten. Det har tatt lang tid å komme i mål, ettersom det er et veldig komplekst prosjekt å få alle partene til å levere tall som kan sammenlignes. Men vi klarte det, og det er jeg veldig stolt av, sier Vilde Hjort Batzer.

Ble utsatt

Det er Kantar som har utviklet Podtoppen-listen og som publiserer den. Innsikts- og rådgivningsselskapet har ifølge Kampanje også nylig kjøpt den tilsvarende svenske podkastlisten Poddindex.

Den offisielle norske listen skulle egentlig vært lansert i høst, men ble utsatt.

14. januar ble den sluppet løs – med et arrangement i Oslo der «Norges største poddere» var til stede, og man blant annet diskuterte hvorfor alle satser på daglig nyhetspodkast nå og hvilken kraft lyd har.

Ifølge Kampanje viser Kantars tall at mer enn én av fire nordmenn lytter til en podkast ukentlig, og at halvparten av dem er mellom 20 og 29 år.

Podkastenes ti på topp

1. «Friminutt med Herman og Mikkel»

2. «Jan Thomas og Einar blir venner»

3. «Lørdagsrådet»

4. «Misjonen med Antonsen og Golden»

5. «Harm og Hegseth»

6. «Radioresepsjonen»

7. «Tusvik & Tønne»

8. «Forklart»

9. «Hele historien»

10. «The Kåss Furuseths»