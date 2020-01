Singelkrisa: - Hva har vi lært av singelåret 2019? Hva har vi gjort feil, og hva kan vi gjøre annerledes?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 30 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 51:Nytt år og nye muligheter for singelåret 2020. Marie har invitert med seg Geir Inge (29) fra Snillfjord. Hva har de lært av året som gikk? Noe de kan ta med seg videre som kan gjøre at de får et lykkeligere singelliv? Vil det si færre «ons», mer tinderdates, eller mer selvrespekt ovenfor seg selv? Geir Inge forteller om ulike flauser fra singelåret 2019 og Marie er rørt over å ha bli delt en fadderrolle til et lite barn. Nå kan hun endelig kaste sine egne egg og avbestille turen til Danmark!

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

Lytt til podkasten og tidligere episoder enten på Soundcloud, Spotify eller Itunes nå!