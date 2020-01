Dette ble mest sett på Netflix i 2019

«Hjem til jul», «The Witcher» og «Murder Mystery» topper Netflix’ lister over de mest sette seriene og filmene i Norge i 2019. Det skriver Tek.no.

Både Hjem til jul og The Witcher ble sluppet i desember, men har ikke klart å få flere seere enn titler som kom tidligere i 2019 på én måned. Netflix har bare telt seertall de 28 siste dagene etter lansering. For titler lansert i desember er tallene basert på de faktiske seertallene etter lanseringen, men også «forventede seertall», opplyser Netflix Norge til Tek.no.

Listene inkluderer også kun titler sluppet i 2019.

Topp 10:

1. Hjem til jul

2. The Witcher

3. Murder Mystery

4. The Irishman

5. 6 Underground

6. Triple Frontier

7. Stranger Things 3

8. Sex Education

9. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

10. The Highwaymen

Nettstedet skriver videre at Netflix opplyser at listene er basert på antall kontoer som har sett minst to minutter av en serie eller en film.

