Singelkrisa-Marie: - Han hadde profilbilde med kjæresten, men har bytta. Betyr det at det er slutt?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 30 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 50:Marie inviterer med seg roomien sin til studio for å snakke om fuckboys som hun møtte på backpacking. Det blir høy temperatur når Marie for utløp for sin frustrasjon rundt hendelsen. Marie har sett at drømmemannen hun traff på tur har byttet profilbilde med kjæresten, til et enslig bilde. Vil det si at han har gitt opp kjæresten sin til fordel for Marie? Og kan det bety at han faktisk vil komme på besøk til Norge? Og en romantisk tur under nordlyset vil kunne oppfylles.

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

