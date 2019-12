«Snekker Andersen og Julenissen»-oppfølgeren er allerede årets mest sette, norske kinofilm

Det gjør at den ifølge en pressemelding fra Nordisk Film Distribusjon er årets mest sette, norske kinofilm.

– Det er utrolig gøy at så mange allerede har sett filmen, og at den treffer såpass bredt på tvers av generasjoner. Det at hele familien går sammen på kino før jul har nesten blitt en ny juletradisjon, og vi er glade for å kunne bidra med litt førjulskos inn i den hektiske julestria, uttaler produsent Catrin Gundersen.

Og slutt er det neppe heller, ifølge Kristin Berg, programdirektør i Nordisk Film Kino.

– Dette er en film som kommer til å leve godt fremover mot jul og ikke minst i romjulen, tror Berg.

Sist helg, og inne i sin fjerde uke, gikk besøkstallet for «Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte det var jul» riktignok noe ned – fra 41.167 helgen før til 32.596 første adventshelg.