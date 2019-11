Disse nyhetene kommer på Netflix og HBO nå i desember

1. desember: The Godfather: Part 2 og 3 - Netflix

Gudfaren kommer til en skjerm nær deg! Mafiafilmene er rimelig legendariske, og i månedsskiftet kommer film to og tre hos Netflix.

1. desember: I, Tonya - Netflix

Filmen handler om livet til kunstløperen Tonya Harding og angrepet på Hardings rival, Nancy Kerrigan. Filmen hadde premiere i 2017, og Adresseavisens anmelder trillet fem øyne på terningen.

1. desember: 12 Strong - Netflix

Denne filmen er basert på boka Horse Soldiers, om Task Force Dagger fra CIA og U.S. Army Special Forces. De ble sendt til Afghanistan rett etter terrorangrepet 11. september 2001.

1. desember: Dead kids - Netflix

En gjeng med sosialt mistilpassede ungdommer planlegger å kidnappe skolens mest arrogante og rike gutt. Derimot slår planen feil - og blir dødelig.

1. desember: Grease - Netflix

Grease blir tilgjengelig på Netflix! Kanskje det er på tide med et gjensyn med Sandy, Danny og resten av gjengen?

1. desember: The Post - Netflix

The Post er en amerikansk historisk dramafilm fra 2017, et skikkelig journalistdrama med hendelsene som førte til at The Washington Post valgte å trykke de hemmeligstemplede Pentagon-papirene sommeren 1971.

4. desember: The road to love - Netflix

Første sesong av denne kommer på onsdag, og handler om at en ung jente blir kastet ut av familien sin - en gjeng med macho lastebilsjåfører. Nå må hun gjøre suksess på egenhånd.

4. desember: Magic for humans - Netflix

Justin Willman, magiker og komiker, viser sine beste triks for helt vanlige mennesker han møter på gata. Nå kommer sesong 2!

5. desember: Vikings, sesong 6 - HBO

Den sjette og siste sesongen av «Vikings» har premiere nå den 5. desember. Hvordan vil alt ende? Og for den som vil savne dette universet: «Vikings»-oppfølgeren «Vikings: Valhalla» skal komme hos Netflix.

5. desember: Apache: La vida de Carlos Tevez - Netflix

Dette er en argentinsk dramaserie om hvordan fotballspilleren Carlos Tevez gikk fra å være fra det fattigste området i Buenos Aires, til å bli en internasjonal stjerne.

5. desember: V Wars - Netflix

Ny serie om en sykdom som forvandler ofrene til blodtørstige vampyrer, der to venner havner på hver side i konflikten mellom menneskene og vampyrene.

5. desember: Home for christmas - Netflix

Denne er norsk! Evige single Johanne blir lei av at folk til stadig kommenterer sivilstatusen hennes. Derfor innleder hun en 24 dager lang jakt etter en kjæreste - som kan bli med hjem til jul.

6. desember: Wataha, sesong 3 - HBO

I denne sesongen får vi se to immigranter som prøver å dra fra Ukraina til Polen - noe som fører grensevaktene midt i åstedet inn i en brutal, kriminell hendelse.

6. desember: Three days of christmas, sesong 1 - Netflix

Tre søstre håndterer familiedrama og hemmeligheter gjennom tre ulike tidsperioder - alle i juletider. Dette er en serie, ikke en film!

6. desember: Tell me a story, sesong 2 - HBO

«Tell me a story» tar noen av verdens kjæreste eventyr og gjør dem til mørke, psykologiske thrillere. Den første sesongen flettet sammen «De tre små griser», «Lille Rødhette» og «Hans og Grete». Nå kommer andre sesong!

6. desember: Triad princess, sesong 1 - Netflix

Serien handler om den tøffe datteren til en mektig gangsterboss i Taiwan. Hun tar en jobb som livvakt, og vender blant annet livet til en tv-stjerne opp-ned.

6. desember: Scooby-Doo! Music of the Vampire - HBO

Denne filmen kom i 2012, og føyer seg inn i rekken av filmer i Scooby-Doo-universet. Nå kommer den på HBO.

6. desember: Virgin River, sesong 1 - Netflix

En sykepleier flytter fra Los Angeles til et avsidesliggende sted i Nord-Carolina for å få en frisk start. Der blir hun overrasket over hva, og hvem, hun finner.

9. desember: L Word Generation Q - HBO

Dette er første sesong av oppfølgerserien til «The L Word» som ble sendt på Showtime fra 2004 til 2009. Jennifer Beals, Kate Moennig og Leisha Hailey fortsetter i sine roller fra nevnte serie, sammen med en hel ny «LGBTQIA+»-gjeng.

9. desember: Work in Progress - HBO

I denne humorserien møter vi 45 år gamle Abby, som selv har definert seg selv som en tykk, lesbisk dame som med sin uflaks klarer å føre henne fra den ene relasjonen til den andre - med variert hell.

12. desember: Moonlight Sonata: A Deafness in Three Movements - HBO

I denne dokumentaren utforskes tap gjennom fortellingene til en døv gutt mens han vokser opp, en døv mann som er i ferd med å bli gammel, og kanskje verdens mest kjente døve person - Ludwig van Beethoven.

13. desember: Marvel's Runaways, sesong 3 - HBO

«Alle» tenåringer tenker at foreldrene er teite eller onde - men hva om du finner ut at de faktisk er det? I denne serien følger vi seks tenåringer som knapt nok klarer å takle hverandre, men som står sammen mot en felles «fiende» - foreldrene sine.

13. desember: Lego: Batman the Movie: DC Super Heroes Unite - HBO

Jokern og Lex Luthor blir allierte, og Batman må gå sammen med Justice League for å stoppe dem. Lego-style!

16. desember: Léon - HBO

Léon er en leiemorder med et rutineliv, alene i New York med en plante inntil tolv år gamle Mathilde ringer på dørklokka hans og blir en del av livet hans. Filmen er fra 1994, og var faktisk Natalie Portman sin spillefilmdebut!

16. desember: Le Grand Bleu - HBO

Allerede som gutter konkurrerte Jacques og Enzo om å sette en dykkerekord, dypt dypt i havet. Tyve år senere er de begge helt i front i «World Diving Championships».

16. desember: La Femme Nikita - HBO

Når et ran ender med en blodig skuddveksling, blir Nikita arrestert og dømt til livstid for mord. Den eneste måten hun kan slippe ut på er å signere en kontrakt med staten - og bli en leiemorder. Action-thriller fra 1990!

16. desember: The Fifth Element - HBO

En gammel munk, en tidligere hemmelig agent som har blitt taxisjåfør, og et romvesen som har tatt form som en ung kvinne. Sammen skal de redde menneskeheten fra den onde Mr. Zorg. Skikkelig science fiction fra 1997.

18. desember: Soundtrack, sesong 1 - Netflix

Dette romantiske musikaldramaet følger kjærlighetshistorier som binder sammen en rekke mennesker i Los Angeles.

18. desember: Baron Noir, sesong 2 - HBO

Dette er en fransk, politisk dramaserie som kommer med sin andre sesong på HBO nå i desember.

20. desember: Paddington - HBO

Ah, Paddington fra Peru! Han reiser til London i søken etter et hjem. Han roter seg bort på Paddington Station, men møter heldigvis den snille familien Brown, som gir han et midlertidig hjem.

20. desember: The Witcher - Netflix

«The Witcher» bygger på bokserien «Monsterjeger», og bøkene har også blitt et populært tv-spill. Selv om første sesong kommer nå i desember, skal andre sesong allerede være bestilt. Dette er med andre ord en serie Netflix har tro på!

20. desember: Peppa Pig - HBO

Nå kommer søren meg Peppa Gris til HBO! Første sesong blir tilgjengelig 20. desember.

24. desember: Lost in space, sesong 2 - Netflix

Etter å ha krasjlandet på en fremmed planet, må familien Robinson kjempe for å overleve - og å komme seg bort derfra igjen.

25. desember: Foodie Love - HBO

Dette er en serie med åtte episoder på en halvtime hver, som handler om forholdet mellom to matelskere som møtes gjennom en mobilapp.

26. desember: You, sesong 2 - Netflix

Sesong 2 av serien med Penn Badgley, Alizabeth Lail og Shay Mitchell er her! I første sesong møter vi en sjarmerende sjef for en bokhandel, som blir besatt av en kvinne med en drøm om å bli forfatter. I andre sesong ligger han lavt i Los Angeles - og håper på en ny start.

27. desember: The gift - sesong 1 - Netflix

I en ruin finner en arkeolog en mystisk kobling til en ung maler, og begynner på en reise for å avsløre en rekke hemmeligheter. Dette er en dramaserie fra Tyrkia.

31. desember: Empresses in the palace, sesong 1 - Netflix

I 1700-tallets Kina plages kvinnerne i keiserens harem med korrupsjon og forræderi når de forsøker å finne keiserens gunst.