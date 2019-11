Bestyrtelse over antydninger til romanse i «The Crown»

I tredje sesong av Netflix-serien, som har premiere den 17. november, antydes det at dronning Elizabeth II kan ha hatt en romanse med hestetreneren lord «Porchie». I en av episodene reiser dronningen, spilt av Olivia Colman, med lorden rundt til flere stutterier. Den nære kontakten mellom de to fører til en diskusjon mellom en mistenksom prins Philip og dronningen, skriver The Sunday Times.

Dronningens tidligere pressetalsmann, Dickie Arbiter, reagerer på antydningene i serien.

– Dette er motbydelig og helt uten grunn. Dronningen er den siste personen i verden som kunne overveie å se hen til en annen mann, sier han opprørt til avisen.

Han sier den filmede sekvensen mellom prins Philip og dronningen aldri fant sted i virkeligheten.