Netflix satser på islandsk science fiction

Det skal være snakk om en serie som teller åtte episoder – og en handling som utspiller seg i den lille byen Vik.

Det heter videre om handlingen at vi blir tatt med ett år etter at vulkanen Katla har hatt et voldsomt utbrudd. Isen rundt området begynner å smelte, og mystiske elementer som har ligget nedfrosset kommer til liv.

«Vi er beæret over å være det første islandske produksjonsteamet som får i oppdrag å produsere en hel serie. «Katla» er et unikt og ambisiøst science fiction-prosjekt, utviklet av mitt selskap RVK Studios», sier Baltasar Kormákur i en presseuttalelse.

Serien er skrevet av Sigurjón Kjartansson, Lilja Sigurdardóttir og Davíd Már Stefánsson. Innspillingen skal i gang tidlig neste år, skriver TT.