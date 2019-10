- Du er et eget CIA når det gjelder guttene du er interessert i!

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 30 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

I episode #41 inviterer Marie med seg sin gamle folkehøyskolekompis Christian Mikkelsen og Samfundet-leder Frida Jerve til live-sending. Det blir god stemning i sofaen når de møtes foran 80 mennesker på en scene på Samfundet. Hva er best; bo alene som singel eller bo i kollektiv? Hvor irriterende er det ikke når en kjæreste flytter inn i kollektivet? Når er det innafor at den nye personen skal betale for seg? Og ikke minst; Christian og Frida gir Marie gode råd til hvordan hun skal takle singelkrisa. Om noen år håper de at de skal møtes under podden Kjærestekrisa.

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

Lytt til podkasten og tidligere episoder enten på Soundcloud, Spotify eller Itunes nå!