Filmen «Joker» slår oktoberrekord for beste åpningshelg

Det skriver CNN.

Summen tilsvarer over 850 millioner norske kroner etter dagens valutakurs.

Historien handler om den psykotiske skurken fra Batman-universet, som portretteres av den amerikanske skuespilleren Joaquin Phoenix. Han har fått mye skryt for sin skuespillerprestasjon og ble blant annet hyllet under filmfestivalen i Venezia for sin tolkning av den skremmende, komplekse figuren.

Mange spår at det er priser i sikte for innsatsen. Regissør Todd Phillips mottok for øvrig Gulløven for beste film for «Joker» på avslutningsutdelingen under filmfestivalen i Venezia.