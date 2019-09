Amazon-serien om Midgard koster over 7 milliarder og skal filmes på New Zealand

I en pressemelding skriver Amazon at forhåndsproduksjonsprosessen er i gang, og at serien skal filmes på New Zealand. Både «Ringenes Herre» og «Hobbiten» ble spilt inn på øygruppa.

Selve produksjonen skal starte innen noen få måneder, i landets største by, Auckland.

- Vi visste at vi måtte finne et sted som var majestetisk. Et sted med urørte kyster, skoger og fjell. Et sted som også er hjemsted for filmsett og studio i verdensklasse, med dyktige og erfarne folk. Vi er glade for at vi nå kan offisielt bekrefte at fortellingen vår skal spilles ut på New Zealand, skriv seriesjefene J.D. Payne og Patrick McKay i pressemeldinga.

Enorme kostnader

Fantasyuniverset til J.R.R. Tolkien har inspirert millioner av mennesker over hele verden, og har ført fram til en av de mest profitable filmseriene noensinne. De siste årene har det versert en del rykter om en kommende tv-serie, som kommer i kjølvannet av en renessanse for fantasy-interesse i underholdningsbransjen. «Game of Thrones», «The Witcher», og «Wheel of Time» har gått over til sølvskjermen, og nå er den aller mest populære serien på vei inn.

I slutten av 2017 ble det bekrefta at Amazon utvikler konseptet. Den kommende serien om Midgard skal visstnok dekke hendelsene som leder opp til den første «Ringenes Herre»-filmen, «Ringens brorskap», men dette er foreløpig ikke bekrefta.

Amazon har ansvar for produksjonen, og har bladd opp i overkant av sju milliarder kroner for serien. Om dette gjelder bare for første sesong, eller flere, er foreløpig uvisst.

Til sammenligning kosta den originale trilogien rundt to og en halv milliard kroner.

Har henta folk fra en drøss med storserier

I juli slapp Amazon de første navnene som er knyttet til serien. Bortsett fra showsjefene, er det kommet fram at «Jurassic Park: Fallen Kingdom»-regissør J.A. Bayona skal regissere de to første episodene av serien.

Amazon har også henta produsenter som har jobba på storprosjekt som «10 Cloverfield Lane», «Game of Thrones», «Stranger Things», «Boardwalk Empire», «The Sopranos» og «Breaking Bad».

Stor turistnæring

New Zealand har opplevd enorm turismevekst i etterkant av de to filmseriene, og filmene får en del av æren for å ha ført med seg milliarder til statskassa hvert år, i etterkant.

En ny runde med filming på New Zealand, vil uten tvil føre til nok en turistbølge.

Nylig lanserte Norge selv en strategi for å hente nettopp slike prosjekter hit, og bygge opp en turistindustri rundt filmlokasjoner. Blant annet har vi henta storfilmer som «Ex Machina», «James Bond: No Time to Die», og «Mission: Impossible – Fallout» til Norge de siste åra.