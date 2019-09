TV 2 lover ny sesong med nye bloggere – og et comeback

Til våren kommer sesong 12 om og med kjente bloggere. Linnéa Myhre, Caroline Berg Eriksen, Sofie Nilsen og Martine Lunde blir å se igjen, mens Joakim Kleven og Iselin Guttormsen er vårens nykommere.

Og etter ett års pause – og to sesonger borte fra dokusåpen – er Anne Brith Davidsen tilbake igjen til våren. Det har ikke skortet på medieoppslag om Davidsen det siste året i kjølvannet av boken «Kvinner som hater kvinner», som hun utga i mars.

Davidsen bok, med undertittelen «Min kamp mot nettrollene», føyk rett inn på bestselgerlistene. Samtidig tok en kvinne ut søksmål mot Davidsen, da hun følte seg utlevert i boken. Partene inngikk forlik – og forlag og forfatter beklaget etter hvert at en privatperson var trukket inn.

I februar uttalte Davidsen til TV 2 at hun var ferdig med blogging for godt. «Det er ikke verdt det», sa hun og begrunnet avhoppet med at hun har fått mange trusler opp gjennom. Da også datteren fikk føle dette på kroppen, var det på tide å legge opp, mente hun.

Men nå kan det late til at Davidsen har satt seg til tastaturet igjen. Hun skriver i et blogginnlegg:

«Jeg hadde aldri trodd jeg skulle sette meg ned og skrive igjen. Ikke på denne måten, men det føles veldig riktig. 2019 går nok inn i historieboken min som året med aller mest forandringer. For et år det har vært. På godt og vondt».

Om at hun vender tilbake til «Bloggerne», sier hun via pressemeldingen:

– Jeg var ikke i tvil et sekund da jeg ble spurt om å bli med igjen. Det blir gøy og kjempestas å være med i «Bloggerne» igjen. Det har skjedd mye og jeg gleder meg til å dele alt.