Disse dataspillene bør du få med deg i september

Perioden mellom september og november er årets høytid for dataspill. Framover vil vi derfor plukke ut noen av de mest lovende spillene for hver måned, som vi gleder oss til.

September er en god oppvarming for storspillene som kommer i oktober og november, med retur til univers som Gears of War og Borderlands – sett at du kommer deg opp fra kjelleren etter at World of Warcraft Classic ble lansert 27. august, da.

Gears 5

Plattform: PC og Xbox One. Sjanger: Action-skytespill. Kommer: 10. september.

Gears of War-serien er en av tungvekterne til Microsoft og Xbox. I årets runde har Microsoft fått med seg Game of Thrones- og Westworld-komponist Ramin Djawadi på laget, som lover særs godt for musikksporet.

Gears 5 skal legge større vekt på fortellinga, med et reflektert narrativ som fokuserer på bakgrunnen til den nye protagonisten; Kait.

En robothær er på vei mot menneskebyene, og det er din jobb (som Kait) å nøste opp i konflikten. Utstyrt med alt av militært utstyr en kan forestille seg, vil du nedkjempe roboter, monster og skurker som lusker rundt hvert hjørne. Gears of War har alltid vært flinke på morsomme spillmekanismer, så her kan vi nok vente oss gripende kamper og spennende oppdrag.

Gears 5 er også det første storspillet på lenge som støtter «split-screen»-spilling på PC, som betyr en sjanse til å samle kompisgjengen i sofaen, rundt fjernsynet.

Borderlands 3

Plattform: PC, PlayStation 4 og Xbox One. Sjanger: Action-rollespill. Kommer: 13. september.

Borderlands-spillene bygger på tre ting; galskap, «loot» – og mer galskap. Det kommende spillet skal pusse på den eksisterende formelen, og utvider universet med nye planeter til utforsking. Sammen med opp til tre venner får du boltre deg i en lovløs og spinnvill, åpen verden. Som før er det fire forskjellige spillbare figurer, med hver sine sett av unike evner.

Tørr humor gjennomsyrer alt og alle i spillet. Borderlands 3 introduserer oss til hundrevis av nye, fargerike figurer, og spillet skal visstnok ha flere milliarder ulike våpen som du kan ta bruk av. Disse blir tilfeldig genererte av fiender du møter (og dreper) på reisen.

NHL 20

Plattform: PlayStation 4 og Xbox One. Sjanger: Sport. Kommer: 13. september.

Det er generelt få endringer i de årlige sportsspillene, men vi kjøper dem likevel. Hockeyspillet NHL 20 kan skilte med en del nye animasjoner som skal gjøre det lettere å kjenne igjen spillestilen til de største profilene, samt at den kunstige intelligensen for målvaktene har fått en overhaling.

Spillet kommer også med en slags «Battle Royale»-modus, et ligasystem der 81 lag konkurrerer om å være det som står igjen på toppen av pallen.

The Legends of Zelda: Link’s Awakening

Plattform: Nintendo Switch. Sjanger: Action-eventyr. Kommer: 20. september.

Som plaster på såret for den lange ventetida fram mot Breath of the Wild 2, har Nintendo laga en nyversjon av Zelda-spillet Link’s Awakening fra 1993. Dette er et av de mest kritikerroste dataspillene noensinne, så det blir spennende å se om Nintendo har klart å holde på magien fra originalen.

Nostalgifølelsen vil nok bli en faktor for mange her. Forskjellene fra originalen er først og fremst visuelle, men Nintendo har krydra til opplevelsen med noen nye element her og der. Blant annet byr spellet på et verktøy for å bygge egne nivå.

FIFA 20

Plattform: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One. Sjanger: Sport. Kommer: 24. september.

FIFA følger i same spor som NHL 2020, med oppussing av den kunstige intelligensen og animasjonene til fotballspillerne. Det begynner å bli avgrensa hvor mye nytt de faktisk kan gjøre med serien framover, men med ett og annet tilskudd, klarer EA stort sett å gi oss en fersk opplevelse.

De omdiskuterte mikrotransaksjonene knyttet til FIFA Ultimate Team er også tilbake, så det gjelder å holde kontroll på lommeboka hvis du blir lett frista av snarveier.

The Surge 2

Plattform: PC, PlayStation 4 og Xbox One. Sjanger: Action-rollespill. Kommer: 24. september.

Dark Souls-inspirerte The Surge gikk nok litt under radaren da det kom ut for noen år siden, men var et solid actionspill som bydde på knallharde utfordringer og brukbar underholdning. No har utviklerne fått pussa på oppskrifta, og lar spilleren hoppe inn i Jericho City for å banke opp litt ymse utøy – utstyrt med ei slegge i hver hånd.

For de som liker vanskelege spill, er det vanskelig å ta feil med The Surge 2.

Code Vein

Plattform: PC, PlayStation 4 og Xbox One. Sjanger: Action-rollespill. Kommer: 27. september.

Code Vein er nok et spill som henter inspirasjon fra Dark Souls, men tvisten her, er at det er blanda med anime. Spillet er en postapokalyptisk dystopi, der figuren vår blir drept, og våkner opp som en «revenant» – en slags vampyr. Du må livnære deg på andre sitt blod for å overleve videre.

Denne leksa virker ganske kjent for de som er verserte i Dark Souls-universet. Og Dark Souls utkledd som en japansk animasjonsserie? Det høres egentlig ganske kult ut.

Pusser opp gamle klassikere

Det er også en rekke eldre spill som har fått en overhaling, og kommer til nye plattformer i september. Spyro Reignited-trilogien, en av maskotene til den originale PlayStation-konsollen, dukker opp på PC og Nintendo Switch 3. september.

Videre er de gode, gamle Infinity-motor-rollespillene på vei til ulike konsoller i ny drakt. Dette betyr at Baldurs Gate-serien, Icewind Dale og Planescape Torment blir tilgjengelig for nok en generasjon av spillere. Hele gjengen blir lansert på Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One den 24. september.

En nyversjon av Studio Ghibli-spillet Ni No Kuni: Wrath of the White Witch kommer også til PC, PlayStation 4 og Nintendo Switch 20. september, mens strategispillet Tropico 6 gjør inntog på PlayStation 4 og Xbox One 27. september.