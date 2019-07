Katy Perry kopierte låt

Fem år etter at Marcus Gray og to medlåtskrivere saksøkte Perry for å ha stjålet fra deres låt «Joyful Noise», har en jury på ni medlemmer konkludert at den amerikanske popartisten har brudd opphavsretten.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor mye saksøkerne skal ha i erstatning.

Grays advokater mener beaten og de melodilinjene som er brukt i halvparten av «Dark Horse» er vesentlig lik «Joyful Noise».

Den amerikanske popstjernas advokat avviste anklagene og mente den aktuelle beaten og melodilinjen er enkle musikalske elementer. Hun mente at dersom retten fant dem skyldig i plagiat, ville det skade musikkbransjen.

– De prøver å eie grunnleggende musikk, musikkens alfabet som bør være tilgjengelig for alle, sier Perrys advokat Christine Lepera.

Perry og medlåtskriverne til «Dark House», inkludert hennes produsent Dr. Luke, vitnet under den sju dager lange rettssaken. Der sa de at ingen av dem hadde hørt sangen til Gray eller hørt om han før søksmålet, ei heller hørt på kristen musikk.

Slash stilte på scenen i Bokassa-T-skjorte Ikke bare har Bokassa begeistret Lars Ulrich så mye at trønderbandet nå turnerer med Metallica: Nå har de også fått Guns-gitarist Slash til å stille i bandets T-skjorte.

Singelen «Dark Horse» som ble sluppet i 2013, er en del av albumet «Prism». Albumet var i flere uker på toppen av Billboard-listene i starten av 2014. I 2014 ble «Dark Horse» Grammy-nominert, det samme ble albumet.Fem år etter at Marcus Gray og to medlåtskrivere saksøkte Perry for å ha stjålet fra deres låt «Joyful Noise», har en jury på ni medlemmer konkludert at den amerikanske popartisten har brudd opphavsretten.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor mye saksøkerne skal ha i erstatning.

Grays advokater mener beaten og de melodilinjene som er brukt i halvparten av «Dark Horse» er vesentlig lik «Joyful Noise».

Den amerikanske popstjernas advokat avviste anklagene og mente den aktuelle beaten og melodilinjen er enkle musikalske elementer. Hun mente at dersom retten fant dem skyldig i plagiat, ville det skade musikkbransjen.

– De prøver å eie grunnleggende musikk, musikkens alfabet som bør være tilgjengelig for alle, sier Perrys advokat Christine Lepera.

Perry og medlåtskriverne til «Dark House», inkludert hennes produsent Dr. Luke, vitnet under den sju dager lange rettssaken. Der sa de at ingen av dem hadde hørt sangen til Gray eller hørt om han før søksmålet, ei heller hørt på kristen musikk.

Singelen «Dark Horse» som ble sluppet i 2013, er en del av albumet «Prism». Albumet var i flere uker på toppen av Billboard-listene i starten av 2014. I 2014 ble «Dark Horse» Grammy-nominert, det samme ble albumet.