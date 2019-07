Mer «Outlander» neste år

Dramaets femte sesong dukker opp på skjermene helt i starten av 2020, skriver Deadline.

Innspillingen er i full gang, men premieredatoen flyttes noe fram for ikke å løpe for mye i beina på andre store serier, melder sjefen for TV-kanalen Starz, Jeffrey Hirsch.

«Outlander» er basert på de svært så populære bøkene til Diana Gabaldon. Det handler om den britiske sykepleieren Claire som egentlig skal ta fatt på livet etter den annen verdenskrig. I stedet faller ned et tidshull – og havner i 1700-tallets Skottland, der hun treffer kjekkasen Jamie.

Sam Heughan og Caitriona Balfe spiller hovedrollene i serien som her hjemme har kunnet følges på Viaplay. Netflix sender også serien som ifølge serienytt.novil få et langt liv.

«Sesong fem og seks vil ta for seg bøkene «The Fiery Cross» og «A Breath of Snow and Ashes». Gabaldon er for tiden travelt opptatt med å skrive på bok nummer ni i serien, som nok betyr at vi kan håpe på enda flere sesonger utover seks og sju», heter det her.