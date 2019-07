Nintendo lanserer ny spillkonsoll

Nintendo har vært ute med en rekke imponerende spill de siste årene, og kan vise til gode salgstall for Switch-konsollen. Siden den kom ut i mars 2017, har Nintendo solgt over 30 millioner eksemplarer av Nintendo Switch.

Spill som «Super Mario Odyssey», «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» og «Super Smash Bros. Ultimate» har drevet fram den store veksten.

Nå er selskapet klare til å slippe en ny konsoll.

Det har lenge versert rykter om en pro-versjon av Nintendo Switch med kraftigare maskinvare, men den kommer ikke på markedet helt ennå. Først ute er den nye Nintendo Switch Lite, en mindre og billigere versjon av Nintendo Switch.

Switch Lite kommer i butikkhyllene 20. september, og skal koste 100 dollar (rundt 850 kroner) mindre enn den vanlige versjonen. Den faktiske prisen i norske butikker er fremdeles ukjent

20. september er òg dagen for lansering av et nytt «The Legend of Zelda»-spill. Dette er en nytutgivelse av 1993-spillet «Link’s Awakening» med moderne grafikk.

Mangler Switch-funksjonen

Den nye konsollen kommer i tre farger; gul, grå og turkis. En tidsavgrensa Pokémon-versjon kommer også i forkant av de nye Pokémon-spillene «Sword» og «Shield» i november.

Switch Lite er litt mindre enn den vanlige konsollen, med en 5.5-tommar skjerm, i motsetning til den forrige versjonens skjerm på 6.2 tommer. Oppløsninga til skjermen er likevel fremdeles like høy (HD).

Grunnen til priskuttet på Switch Lite er først og fremst at den bare kan brukes i håndholdt modus. Der en vanlig Switch kan kobles til TV via en dokkingstasjon, er ikke dette mulig for Lite-versjonen.

Sånn sett er Switch-navnet en smule misvisende, i og med at den ikke har Switch-funksjon. Den mindre størrelsen betyr også at en ikke får med Joy-Con-kontrollerene til konsollen. Disse må eventuelt kjøpes separat og kobles til via Bluetooth.

Alle spill som kan spilles i håndholdt modus vil være kompatible med konsollen, men dersom du prøver å kjøpe et spill som ikke støtter dette i netthandelen til Nintendo, vil du få en advarsel om at spillet ikke passer.

Dette er derfor først og fremst et produkt for de som ikke eier originalen. Har du allerede en Nintendo Switch i hus, får du heller smøre deg med tålmodighet til pro-versjonen kommer ut seinere.

Vanlig Switch får flere hestekrefter

Nettstedet TheVerge meldte også denne uka om at Nintendo har oppdatert patentet sitt for den vanlige Switch-konsollen, der de ønsker å gjøre noen små oppgraderinger på prosessoren og minnet. Her gjelder det å holde tunga i munnen, for dette er ikke den nye pro-konsollen.

Det ser heller ut som Nintendo vil endre den vanlige Switch-maskinen i det stille.

Maskinvaren i Nintendo Switch Lite er lik som den vi finner i en vanlig Switch, men det er uklart om den oppgraderte prosessoren kommer i tide for Lite-lanseringa.

Nintendo var ikke tilgjenglige for kommentar.