Marie: - NTNU skulle liksom ha kjærestegaranti. Jeg vil ha erstatning

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ni år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 30 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

I episode #27 har Marie invitert med seg en samfunnspsykologen Hans Andreas. Han tar opp problemet med ensomhet blant single. Og hva skjedde med kjærestegarantien på NTNU? Bør samfunnet gjøre noe? Vi er ikke skapt for å være alene, mener psykologen.

Hans Andreas tar også et oppgjør med Maries singelliv. Han mener at Marie har hatt mange gode tilbud og egentlig ikke har noen grunn til å være singel. Men hun er full av forsvar og frykt og ødelegger veldig mye for seg selv.

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

Lytt til podkasten og tidligere episoder enten på Soundcloud, Spotify eller Itunes nå!