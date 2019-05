Thea fra «Paradise Hotel»: – Jeg bryr meg ikke så mye om denne C-kjendisstatusen

I tirsdagens episode av finaleuken på Paradise Hotel, fikk juryen en oppgave om å velge det paret de mente var de minst verdige vinnerne.

Valget falt på Thea Gudmundsen og partneren Henrik Beyer, og med dét var Stavanger-jenta ute av spillet.

– Jeg syntes det var veldig urettferdig. Vi var absolutt ikke det svakeste paret, og vi var verdige vinnere. Juryen la vekt på at vi hadde sendt ut de tidligere, og det var nok litt bitterhet inne i bildet, spesielt fra Tea K. Jeg tror de lot det komme først, sier Gudmundsen til Byas.

Ikke glad i overfladisk festmiljø

Selv om Gudmundsen har blitt et kjent fjes de siste månedene, forteller hun at det er hjemme i Stavanger hun trives aller best.

– Jeg trives best med å være her i Stavanger, for jeg er ikke så veldig glad i det festmiljøet i Oslo. Det er veldig overfladisk, og jeg synes at mange reality-deltakere kun er opptatt av likes og det å henge med de rette folkene. Det synes ikke jeg er så gøy, forteller hun.

Nå som Paradise Hotel snart slutter å gå på skjermen, gleder hun seg til å kunne tilbringe mer tid sammen med vennene hun har her hjemme.

– Vennene min syntes det har vært litt utfordrende. Jeg har vært veldig trøtt etter Paradise Hotel, og har ikke hatt så mye energi til overs. Den lille energien jeg har går til jobb, blogg og Paradise Hotel. De føler at jeg ikke har strukket skikkelig til den siste tiden, og det kjenner jeg på selv også. Det blir deilig å få mer tid sammen med de nå, sier hun.

Hun angrer ikke på deltakelsen, og er glad for at hun var med. I dag har hun kontakt med rundt halvparten av årets deltakere.

– Noen vil jeg absolutt ikke ha kontakt med, mens med andre har kontakten falmet naturlig. Jeg føler det er mange som enda sliter med å skille mellom spill og virkelighet. Det er litt sånn at de alliansene som spilte på hotellet, er de som henger på utsiden også, sier hun.

Vil være et godt forbilde

I dag skriver Gudmundsen blogg, og har en Instragram-konto med over 40.000 følgere. Hun er klar over den store påvirkningen hun har, og forteller at hun tenker seg om før hun publiserer.

– Jeg bryr meg om å være et bra forbilde, og jeg har bevisst valgt å ikke snakke om ting som operasjoner og inngrep, det er ikke noe jeg vil legge vekt på. Samtidig har jo Paradise Hotel på seg at det er litt skandale-tv. Folk vet at det er alkohol og kropper i bikini, og da tenker jeg at de som ser på får se på eget ansvar, sier hun.

– Alle kan ikke bli fornøyde hele tiden. Uansett hva jeg skriver om er det noen som ikke synes det er bra. Jeg må bare bestemme meg for hva jeg synes er greit og ikke, og holde meg til det. Noen vil alltid være uenige uansett, legger hun til.

Egen låt og bok i vente

Thea meldte seg på Paradise Hotel for å få et litt mer kjent navn ettersom hun har flere prosjekter hun ønsker å gjennomføre.

– Jeg tror deltakelsen kommer til å hjelpe veldig. Nå holder jeg på med musikk og skal snart gi ut en låt, så skal jeg også begynne på boken rett etter Paradise Hotel er ferdig.

– Kan du fortelle litt om boken?

– Boken er et prosjekt jeg har holdt på med lenge før jeg var inne på tanken om å melde meg på Paradise Hotell. Det er så viktig for meg å få ut den historien fra den verste tiden i livet mitt, og forhåpentlig kunne hjelpe. Den handler jo om spiseforstyrrelsen min, og jeg håper at den er ute før jul, forteller hun.

– Jeg bryr meg ikke så mye om denne C-kjendisstatusen. Jeg bryr meg om å gi ut boken og sangen jeg holder på med nå. Hvis jeg kan leve på dette ett år eller noe sånn, er det veldig kjekt. Hvis ikke vet jeg at jeg har prøvd, og har denne opplevelsen med i ryggsekken videre, legger hun til.

– Tror du at du vil miste relevansen nå som Paradise Hotel snart er ferdig?

– Det kan godt hende at folk ikke synes jeg er like interessant etter Paradise Hotel, men det hadde vært kjekt om folk vil fortsette å følge med. Jeg er ikke den personen som kommer til å gjøre syke stunts for å holde meg relevant, sier hun bestemt.