Fikk ikke lage «Game of Thrones»-spin-off, går om bord hos Amazons nye «Ringenes Herre»-serie

Bryan Cogman var med på å lage alle åtte sesonger av «Game of Thrones», og ble gjerne kalt «det tredje hodet på dragen», skriver Deadline.

Han gikk nemlig fra å være assistenten til serieskaperne David Benioff og Dan Weiss til selv å skrive en rekke nøkkelepisoder – deriblant sistesesongens andre episode kalt «A Knight of the Seven Kingdoms" - for til slutt bli produsent.

«Game of Thrones» avsluttet med rekordtall også på HBO Nordic Også her hjemme benket folk i hopetall seg ned foran TV-skjermen for å få med seg avslutningen på åtte år med krig, drap og vold: Avslutningen på «Game of Thrones» oppnådde rekordtall.

Men Cogman fikk ikke ha hånd om en av de planlagte spin-off-seriene til HBO-suksessen, slik det først ble meldt.

– Nå har jeg gjort mitt i Westeros, sa han i vår til Variety.

I stedet setter Bryan Cogman kursen mot Tolkiens Midgard. Amazon Prime planlegger en «Ringenes Herre»-forløper i samarbeid med J.R.R. Tolkiens familie, forlaget som gir ut bøkene og New Line Cinema – som laget Jacksons filmer.

Serien vil utspille seg i den såkalte andre tideverv, i tiden mellom Morgoths fall – og frem til når alliansen av alver og menn slår Sauron. Det har Amazon bekreftet på Twitter.

«Game of Thrones»-skaperne lager «Star Wars»-film Den svært så populære storserien «Game of Thrones» får sin avslutning nå, med siste sesong.

Det er her Isildur, forfaderen til Aragorn, gjør entré – og kapper fingeren med herskerringen av Sauron. Men perioden byr ifølge Tolkiens bøker og notater også på Numenors vekst og fall – som et annet Atlantis, dramatiske slag mellom alver og orker. Dessuten dukker ringskrømtene opp for første gang.

Strømmetjenesten har ikke satt noen dato for når seerne kan vente seg den nye Tolkien-serien.