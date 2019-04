Disse nyhetene kommer på Netflix og HBO nå i mai

1. mai, «Knock down the house» på Netflix



Dette er en dokumentar som handler om fire kvinner som starter et grasrotopprør under mellomvalget i USA.

Seerne får følge Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush og Paula Jean Swearengin mens de bygger opp bevegelsen i det spesielle mellomvalget.

3. mai, «Extremely wicked, shockingly evil and vile» på Netflix

En film om den beryktede seriemorderen Ted Bundy! Her får vi et innblikk i hvordan kjæresten hans, Elizabeth Kloepfer, taklet avsløringen og rettssaken - og hvordan hun nektet å tro på den grusomme sannheten i lang tid.

Ted Bundy spilles av Zac Efron, og Elizabeth av Lilly Collins.





3. mai, «A pesar de todo» på Netflix

Denne spanske originalfilmen handler om at fire søstre møtes i forbindelse med morens begravelse. Der oppdager de at deres far ikke var deres biologiske far. De legger ut på søken etter hvem deres ekte fedre er, og på veien oppdager de mye om seg selv og sin mor.





3. mai, «Dead to me» sesong 1, på Netflix

Enken Jen vil avsløre hvem som drepte mannen hennes. Judy har selv har opplevd et tragisk tap. De to møtes i en støttegruppe og blir venner til tross for svært ulike personligheter.