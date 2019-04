Rissa-gjeng med på «Charterfeber»: - Vi ble bedt om å tone ned drikkinga

For kort tid siden kom Robin Rathe (26), Christian Langsæter (27) og Ken Arild Kvithyll (26) hjem til Rissa fra Gran Canaria. Der har kompisgjengen vært i elleve dager for å spille inn neste sesong av «Charterfeber», som har sesongpremiere til høsten.

Ken Arild meldte på kompisene Robin og Christian uten at de visste det. Plutselig fikk de svar.

- Vi var skikkelig overraska. Så måtte vi sende inn video til TV-folkene, og da var vi dritings og sendte inn tidenes fyllevideo. Vi måtte sende en ny video dagen etter, forteller Ken Arild. Kompisene ler av fortellinga hans.

Robin forteller at kompisen er 50 år i hodet.

- Til slutt ble vi innkalt til en internettkonferanse, da, forteller Ken Arild. Robin spør om han ikke mener Skype.

Ikke redd for å være på TV

Da Ken Arild meldte kompisene sine, var han ikke redd for at de skulle si nei til å være med.

Alle tre er håndverkere, og forteller at sjefene deres synes det er gøy at de er med.

- På jobben min setter vi opp storskjerm i verkstedet når det er «Charterfeber», det blir det i alle fall i år, forteller Ken Arild.

- Det var mye rare folk på øya

Rissa-gjengen reiste til Puerto Rico, Gran Canaria i mars. Ifølge guttene var det alt for få ungdom på øya utenfor turistsesongen.

- Det var jo nesten bare pensjonister der, sier Christian.

- Ja, og briter med sånne store håndvesker, legger Robin til.

Under innspillingen blir deltakerne gjerne satt i gang med ulike oppgaver eller utflukter, for å lage innhold til TV-seerne. Ifølge guttene selv, trengte de ikke mye hjelp fra produksjonen for å få i gang sprell.

For full for opptak

- Vi var på et svært karneval, det var sikkert 50 000 folk der. Vi snek oss inn i paraden med våre egne kostymer. Vi var utkledd som indianer, harrytrønder og superseñor, forteller gjengen.

Ifølge gjengen selv, var det flere ganger de enten var for beruset for opptak, eller ble bedt om å tone ned drikkinga før det skjedde.

- Christian tåler jo bare to øl før han ser dritings ut, vi andre er litt bedre på å skjule det, sier Robin og legger til at kompisen måtte få kaffe, mat og brus utover kvelden for å komme i form igjen.

- Mens vi var i Puerto Rico var vi full 50 prosent av tiden, bakfull 20 prosent av tiden og 30 prosent av tida var vi edru.

Fra flyplassen delte alle deltakerne buss inn til Puerto Rico. Christian, Ken Arild og Robin hadde begynt å feste allerede før de hadde kommet på flyplassen.

- Vi trodde det skulle være fest på bussen, det var det jo ikke, forteller Robin.

Ifølge Robin var det også noen som måtte urinere i en flaske på bussen, fordi det ikke var toalett ombord. Hvem det var, ville han ikke si.

- Tar dere dere selv høytidelig?

- Hva tror du? sier Robin tørt.