Fem stand up-show på Netflix det er verdt å få med seg

Det finnes nærmere 200 «comedy-specials» på Netflix for øyeblikket og flere er allerede planlagt og skal gis ut fortløpende. Store og verdenskjente komikere som Kevin Hart, Louis C.K. og Amy Schumer har alle egne stand up-spesialer på Netflix.

Her kommer fem opptredener som absolutt er verdt å få med seg.

Netflix fjerner ekte togulykkeopptak fra «Bird Box» – «vil ta måneder» Netflix bøyer seg nå og fjerner de oppstridte, ekte opptakene av en togulykke brukt i den apokalyptiske thrilleren «Bird Box».

Hasan Minhaj - Homecoming King

Hvis der kun én av disse showene du skal se, så må det være dette. Homecoming King er Hasan Minhajs første stand up-spesial og er filmet i hans hjemby Davis i California. Den amerikansk-indiske komikeren forteller mye om sitt eget liv og nettopp om hvordan det er å være muslim i USA.

Gjennom opptredenen får vi se Minhajs evne til å lage humor ut av det vanskelige han har opplevd i livet, og selv om ikke alle kjenner seg igjen i hvordan det er å være en muslim i USA, føler man uten tvil hvor han kommer fra.

Spilletid: 72 minutter

Dette bør du vite før den siste sesongen av «Game of Thrones» Om en liten måned starter det som blir den 8. og siste sesongen i en av verdens mest populære serier.

Ricky Gervais - Humanity

Ricky Gervais er en superkjendis. Hvis du aldri har sett noe av Gervais’ arbeid, har du mye latter i vente. Engelskmannen er skaperen av den populære serien «The Office» og i «Humanity» gjør han noe av det han kan best: Lage humor av sensitive emner.

Gervais har aldri vært kjent for å holde seg bak den såkalte «streken». Den har han for lengst tråkket over, og klarer å lage fantastisk stand up ut av det. Det er ikke en hemmelighet at Ricky Gervais er ateist, og han elsker å snakke om religion i sine opptredener, noe han også gjør i «Humanity».

Spilletid: 79 minutter

Paradise-Tea (20) kjempet i seks år for å få terrorerstatning Som eneste trønder så langt på Paradise Hotel, er Tea Kristine Broholm (20) fra Hitra langt ifra det hun kaller «en typisk deltager».

Jimmy Carr - The best of ultimate gold greatest hits

Der Ricky Gervais for lengst har gått over streken, må man nok lage en ny strek for hans landsmann Jimmy Carr. Dersom du tar deg nær av ting, selv om de er sagt med en komisk baktanke, er ikke dette showet for deg.

Dersom du vil vite akkurat hva han snakker om, må du se showet, men vi kan love at du tar deg selv i å lure på om det faktisk er greit å le av det han sier noen ganger. Denne mannen har INGEN grenser.

Spilletid: 58 minutter

Åtte skremmende gode true crime-serier Trenger du litt ny underholdning å bryne deg på, kan denne lista være til hjelp.

Dave Chapelle - Equanimity & the bird revelation

Dave Chapelle er en av verdens mest populære og rikeste komikere. «Equanimity & the bird revelation» er en dobbelutgivelse. To episoder. Lurer du på hvor mye Chapelle fikk betalt for denne specialen? 20 millioner dollar. Per episode.

Seksuelle overgrep, rasisme og sosiale problemer er blant temaene i Chapelles siste utgivelser. Det er på ingen måte et stand up-show som får deg til å vri deg i stolen av latter, men seriøse tema med gode komiske punch-lines.

Spilletid: 64 og 49 minutter

Beverly Hills-gjengen gjør comeback Nå skal vi finne ut hvordan det gikk videre med Kelly, Donna, Brandon, Steve og Andrea med den fine adressen Beverly Hills 90210.

Joe Rogan - Strange times

Mannen bak en av verdens mest populære podcaster «The Joe Rogan Experience» er også en enestående komiker. Han er en veldig god historieforteller og snakker i dette showet om tiden vi lever i nå.

Marihuana-lover og veganere er blant tingene han tar opp. Det er ikke langt mellom punch-linene i Rogans stand up, ei heller ikke i denne.

«Dette er en ny tid for vitser, fordi alt jeg sier på denne Netflix-spesialen kommer til å få meg i trøbbel. Men jeg sier ting jeg ikke mener, fordi det er morsomt», sier Joe Rogan i «Strange Times».

Spilletid: 63 minutter