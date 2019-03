Spillekspert tror nytt Harry Potter-spill kan ta av

Mobilspillet skulle egentlig lanseres i 2018, men tirsdag kunngjorde selskapet bak Harry Potter-spillet at det vil snart være tilgjengelig, skriver VG. En lanseringsdato er foreløpig ikke kjent.

– Hvis noen kan oppnå den samme suksessen som Pokémon Go, så er det Harry Potter, sier spillekspert og Level Up-profil Karl-Martin Hogsnes til avisen.

Spillet har flere av de samme funksjonene som populære «Pokémon Go». Blant annet må du ta beina fatt for å utforske spilluniverset.

På oppdrag fra magidepartementet skal spillerne samle inn gjenstander og dyr som har kommet på avveie, slik at ikke gompene skal få nyss om at det finnes magi i verden. I spillet kan man blant annet duellere mot onde trollmenn og hekser og samle magiske gjenstander, skriver VG.

Spillselskapet Niantic står bak både «Pokémon Go» og det kommende Harry Potter-spillet.

– Det er lov å håpe at det blir en ny sommer hvor folk går ut og spiller. Jeg håper «Wizards Unite» skaper litt den samme gleden i folk, sier Hogsnes, men legger til at han ikke tror det kommer til å bli like stort som «Pokémon Go».