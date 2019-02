Therese (21) fra Orkanger skal være med på «Ex on the Beach»: - Jeg gruer meg til å se hvordan folk reagerer

Da påmeldingen til «Ex on the Beach» åpnet i fjor, bestemte Hud- og spa terapeut Therese Pedersen (21) fra Orkanger seg for å ta en sjanse. Hun meldte seg på. Nå er hun en av deltakerne til sesong to av skandaleserien i Norge.

- Jeg var ferdig utdannet i 2015, og har jobbet siden da. Jeg var klar for en ny opplevelse, forklarer Pedersen.

- Jeg vurderte «Paradise Hotel» lenge, men jeg har ikke lyst til å ha allianser og å spille. Derfor valgte jeg «Ex on the Beach», der er det ikke noe spill og det er ingen som vinner, forteller hun.

Sjekk hvem de andre to trønderske deltakerne er, nederst i artikkelen!

Klumsete trønder på TV

Pedersen lover publikum morsomme øyeblikk når hun inntar TV-skjermen i løpet av året. Den nye sesongen kommer sannsynligvis på skjermen rett over sommeren.

- Jeg er utrolig vimsete og klumsete, og det kommer tydelig fram på TV, lover hun.

Da Pedersen skulle på intervju under castingprosessen, viste hun tidlig sin klumsete side.

- Under intervjuet satt jeg meg på en kaktus, det ble nesten ikke morsomt engang fordi jeg måtte få hjelp til å se om jeg fikk kaktuspigger i rumpa, forteller hun og ler av seg selv.

Også reisen og tiden før filmingen var full av klumsete øyeblikk for Pedersen.

- Da jeg skulle reise til Mauritius kom jeg på at jeg hadde glemt alle skoene mine hjemme. Jeg vurderte å dra hjem for å hente skoene, men det rakk jeg ikke. Jeg endte opp med å bruke de svarte slippersene jeg reiste i hver eneste dag, utenom når jeg fikk låne noen fra de andre jentene.

- På hotellet vi bodde på en uke før filmingen, mistet jeg nøkkelkortet mitt fire ganger på en uke. Det kan virke søtt at jeg er fjern og klumsete i starten, men det blir litt mye etterhvert, forteller hun.

Angrer ikke på noe

- Jeg har hele tiden sagt at jeg ikke skal gjøre noe seksuelt på TV, forteller Pedersen. Om Pedersen holder løftet hun gjorde med seg selv, må man vente med å få vite. Pedersen kan derimot avsløre at det blir mye lettkledde scener i serien.

- Det var minst 30 grader og fuktig hele tiden, jeg ville egentlig bare gå med så lite klær som mulig, forteller hun.

- Det beste med å være med på serien var nesten det å ikke ha tilgang til mobil i det hele tatt. Alle var mye mer oppmerksomme og sosiale enn hva folk er med mobil. Man må finne andre måter å underholde seg selv på, sier Pedersen.

Seerne kan vente seg å bli overrasket i løpet av serien. Pedersen hevder derimot at det blir flere positive overraskelser enn negative.

- Det blir mye drama i villaen, men årets deltakere er mer positive og mindre utseendefokuserte enn fjorårets, avslører hun.

2020?

Pedersen kan også avsløre at det ikke blir noen kjæreste på henne som resultat av serien.

- Jeg er fremdeles singel, men jeg og de andre deltakerne har god kontakt nå i ettertid. Alle er venner, forteller hun.

Pedersen vil gjerne prøve seg enda en gang i serien.

- Jeg håper jeg får være med neste år, avslutter hun.

Disse trønderne er med fra start i årets «Ex on the Beach»

I tillegg til Pedersen, er det to andre trøndere med fra start i årets sesong:

NAVN: Henrik Grønvik

ALDER: 22

INSTAGRAM: Groenvik

BOSTED: Tiller

JOBB: Butikkmedarbeider

NAVN: Johanne Aasgaard

ALDER: 24

INSTAGRAM: johannenordeng

BOSTED: Trondheim

JOBB: Servitør og bartender