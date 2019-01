Mens vi venter på «Game of Thrones»: Dette kan du se på imens

Det er enda et par måneder til det braker løs med den åttende (og siste!) runden med «Game of Thrones».

Premieredatoen er sluppet, og enkelte av oss har kanskje kjent på abstinensene i langt tid allerede, mens andre nå muligens begynner å klø i kroppen etter mer fantasydrama.

Vi har derfor samlet et knippe titler til deg så du ikke trenger å sitte og gråte lenger.

«The Crown»: Agent Scully blir Margaret Thatcher Gillian Anderson rykker inn i sesong fire av «The Crown» – i rollen som selveste jernladyen.

American Gods

(Amazon Prime)

En av de mest omtalte og hotte seriene for tiden er denne amerikanske hardbarka og tidvis riktig så råe «American Gods». Serien er laget av mannen bak de tre fantastiske sesongene av «Hannibal», og av denne grunn får man en særegen, knallrå og ikke minst audiovisuell stil du trolig aldri har sett maken til.

Ja, blodet både spruter og klasker tidvis her når hovedkarakter Shadow Moon plutselig blir tilbudt en noe spesiell jobb som selveste guden Odins livvakt! De to jobber seg igjennom statene på jakt etter alle de andre kjente gudene som per nå for lengst har bakt seg selv inn i det amerikanske samfunnet.

Dette er blodig, visuelt slående og en ganske så morsom vri på gudetematikken, med kjente og sterke navn som Ian McShane, svenske Peter Stormare og Gillian Anderson på rollelista!

Ny George R.R. Martin-serie til Netflix Netflix slipper snart serien «Nightflyers» basert på en science fiction-historie signert «Game of Thrones»-forfatteren George RR Martin.

King Arthur

(Viaplay)

Myten og legenden om Kong Arthur og hans mektige sverd Excalibur er blitt film av regissør Guy Ritchie. Dette er både heidundrende fyldig, heftig og underholdende, og Charlie Hunnam kjent fra «Sons of Anarchy» står i hovedrollen som Arhur selv.

Her er en salig herlig blanding av myter, mystikk, trolldom og hekseri, samt en kul bruk av både effekter og visuelt snadder som kan minne mye om både «Ringenes Herre» og «Game of Thrones» i landskap og univers. Og såpass storslått er dette at to timer vil fly!

Serier vi ser fram til i 2019 Dette venter deg på seriefronten i det nye året.

Outlander

(Netflix, HBONordic, Viaplay)

Er du av den litt mer romantiske sorten, kan «Outlander» være midt i blinken! Serien er basert på bokserien med samme navn av Diana Gabaldon og sentrerer seg rundt Claire Randall som reiser bakover i tid, fra 1945 til 1700-tallet. Kostymedrama og høy etikette står i førersetet her.

Hun ender opp i det krigsherjede Skottland, hvor stridende klaner med intriger og kriging er hverdags og gjeldende. Claire blir etter hvert slitt mellom to menn fra ulike tidsperioder, og hjertet hennes får seg en real prøvelse rundt hvem hun skal satse på.

«Outlander» har til nå fire sesonger. Serien kan sees på både Netflix og HBO Nordic, men sesong fire er kun tilgjengelig på Viaplay inntil videre.

Vikings

(HBO Nordic, Sumo.no, Hulu, Amazone Prime)

Hvis det er blodbadet og volden du lengter etter ved «Game of Thrones» så er «Vikings» kanskje den beste erstatter til dette. Serien er nå oppe i sin fjerde sesong og følger blant andre vikingen Ragnar og hans vei fra å være fattig bonde til å bli en langt mer brutal og plyndrende kar.

Selv om dette er serien Norge sa nei til å la bli spilt inn her (serr, Norge?!?), burde vikingblodet bruse ganske så godt i deg mens skandinaviske navn som Thorbjørn Harr og Gustaf Skarsgård svinger sverdet og øksa i denne barske serien.

Netflix dropper satire etter saudiarabisk klage Strømmegiganten Netflix har fjernet saudiaraberes tilgang til en episode av en satirisk programserie etter at myndigheten i landet klaget.

Marco Polo

(Netflix)

«Denne serien gikk meg jammen hus forbi da den premierte», sier du? Det burde den ikke, for serien skal visstnok ta seg kraftig opp i sin andre sesong, hvor førstesesongens mangel på action skal være tatt til etterretning nå. (Så får det heller være at de to norske regissørene bak «Kon-Tiki» regisserte de to første episodene, eeeh, kremt, kremt)

I denne serien følger vi den legendariske oppdagelsesreisende Marco Polo på hans vei fra Venezia til det mongolske riket hvor grådighet, svik og makt hører med til hverdagen.

Skal vi tro fansen tar serien seg altså fantastisk opp veldig raskt og tilbyr en serie lagt til en ikke alt for vanlig tid, sted og setting, noe som bare hever underholdningsaspektet enda mer. Der «Game of Thrones» er fantasy, der er «Marco Polo» mer historisk vinklet, men tro ikke at virkelighetens oppdagelsesreisende er noe kjedeligere enn i de syv kongedømmene til George R.R.Martin!

Og hvis du blir hekta: Det er også laget en spin-off miniserie på karakteren One Hundred Eyes.