Ny George R.R. Martin-serie til Netflix

Den korte historien fra Martin utkom allerede i 1980, altså før suksessen med fantasybøkene som utgjør bokserien «En sang om is og ild». I 1981 kom en utvidet og bearbeidet versjon av historie fra fantasyforfatteren.

«Nightflyers» følger åtte forskere og en tankeleser som begir seg ut på en ekspedisjon med et romskip, som bærer samme navn som serien.

Novellen kom til etter at en kritiker hadde sagt at man ikke kan kombinere science fiction med skrekk og horror – noe Martin ville motbevise.

Novellen ble filmatisert i 1987 og ble ingen stor hit, men Martin har sagt i intervjuer at han tror at filmen reddet karrieren hans – og at han trolig ikke hadde fortsatt skrivingen uten den.

Rollene i serien bekles av blant andre Gretchen Mol og Eoin Macken. Sesongen består av ti episoder som har premiere på Netflix 1. februar, skriver TT.