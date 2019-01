Serier vi ser fram til i 2019

Game of Thrones (sesong 8)

Premiere: HBO Nordic, april 2019.

Ingen serie har blitt lastet ned ulovlig så mye som Game of Thrones. Ingen serie er rangert høyere enn Game of Thrones. Det er ingen serie så mange ser fram til i år enn avslutningen på blodbadet i Westeros.

Skuespiller Emilia Clarke har til og med sagt at det har blitt spilt inn forskjellige avslutninger på serien, slik at ingen egentlig vet hvordan blodbadet i Westeros kommer til å ende.

For en vår det kommer til å bli!

The Witcher

Premiere: Netflix, en gang i løpet av 2019.

The Witcher har vært en populær spillserie siden den første utgaven ble lansert i 2007.

Historien om monsterslakteren Geralt of Rivia ble først skildret i bøkene til den polske forfatteren Andrzej Sapkowski. Nå blir historien å finne på TV-skjermen, med Henry Cavill i hovedrollen.

Stranger Things (sesong 3)

Premiere: Netflix, 4. juli 2019.

På årets siste dag bekreftet Netflix det mange hadde spådd: Den nye sesongen av Stranger Things vil ha premiere i løpet av sommeren, nærmere bestemt 4. juli.

Vi har allerede snakket mye om det vi tror, vet, kan, vil og burde skje i den populære serien satt tilbake til 80-tallet. Annonseringen av premieren på Twitter, med et bilde av de unge guttene og Eleven, har i alle fall fått fasen til å gå av hengslene.

His Dark Materials

Premiere: BBC, en gang i løpet av 2019.

Denne serien kan ikke komme fort nok for fantasyelskerne som allerede har lest triologien til Sir Philip Pullman.

Oh yes, vi snakker parallelle universer, shapeshifting og overnaturlige krefter, men forventningene er skyhøye. Det er allerede bekreftet en sesong to, og bøkene har blitt beskrevet med ett ord: Epic.

Noen snakker til og med om at serien kan fylle fantasy-tomrommet etter at Game of Thrones takker for seg.

Heimebane (sesong 2)

Premiere: NRK, 17. februar 2019.

Alle serier trenger ikke være utenlandske med et budsjett på så mange nuller at det er vanskelig å forstå hvor mange penger det egentlig er snakk om.

Den første sesongen om fotballaget fra Sunnmøre ble en stor suksess. Anmelderne mente serien traff bredt, det var noe folk kjente seg igjen i. Det toppet seg med tre gullruter under prisutdelingen i mai.

I februar skal Varg IL igjen ut i ilden, denne gangen kommer du også til å få et innblikk i en klubb som sliter økonomisk. #shocker

Homeland (sesong 8)

Premiere: Showtime, en gang i løpet av juni 2019.

Det nærmer seg avslutningen for den populære amerikanske krimserien. Noen mener nok at det er på tide, blodfansen vil bare ha mer.

Om du ikke får nok av spenningen i amerikansk politikk etter siste episode av Homeland, kan du jo alltids følge med på nyhetene ellers...

True Detective (sesong 3)

Premiere: HBO Nordic, 14. januar

Mange som har fulgt serien er vel enige om at den forrige sesongen var... tja, la oss si at avslutningen kunne vært bedre. Kritikerne var nådeløse. Vox gikk så langt som å kalle det hele en katastrofe.

True Detective har blitt trykket hardt til brystet av mange, mens noen bare elsker å hate krimserien, som av en seer har blitt beskrevet som en seig blanding av alt fra Six Feet Under", "The Killing" med en liten dose James Bond.

OBS: Andre store premierer dette året er blant annet The Handmaid’s tale (sesong 3), The Crown (sesong 3), Peaky Blinders (sesong 5), Better Call Saul (sesong 5), Rick and Morty (sesong 4) og Orange Is the New Black (sesong 7).