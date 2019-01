Zombier piratnedlastet mest – fordi «Game of Thrones» hadde pause

Det rapporterer bloggen TorrentFreak , ifølge TT. Zombieserien hadde sendestart i 2010, og har beholdt en trofast seerskare både lovlig - og altså ulovlig.

I 2017 var den nest mest ulovlig nedlastede serie etter «Game of Thrones». "Game of Thrones" har toppet TorrentFreaks statistikk seks år på rad, og er regnet som den mest piratnedlastede serien noensinne.

Men HBO-suksessen ble ikke regnet med for 2018 siden serien hadde pause. Blant bloggens spådommer for 2019 er at minst én ny episode av den kommende siste sesongen av «Game of Thrones» vil bli lekket på nett før den kommer lovlig på HBO.

Samtidig konstaterer TorrentFreak at nedlasting bare står for en liten del av pirat-tittingen i dag, siden mange strømmer i stedet.