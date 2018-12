Seks undervurderte serier du må se i ferien

Det er ikke alle serier som blir like mye snakket om i media eller blant venner og kjente. Vi mener at disse seriene fortjener mer oppmerksomhet. Nå har du noe å bruke juleferien på.

1. Travelers

Denne serien er en original Netflix-serie. Den handler om en gjeng mennesker som er fra en fremtid hvor jorda er så godt som ødelagt av mennesker. De vil fikse fortiden for å redde fremtiden ved å reise tilbake i tid. De har ingen tidsmaskin, men reiser ved å vite når noen skal dø. I stedet for at personen dør helt, tar en reisendes bevissthet over hjernen til kroppen til personen som dør. Sesong tre kom nettopp ut på Netflix, og vi har sett den ferdig allerede, med både tårer og latter.

2. Penny Dreadful

Denne serien egner seg ikke for barn. Her følger vi Vanessa Ives, som kan er et åndelig medium og med spesielle krefter. Hun slåss med overnaturlige vesener i viktorianske London sammen med amerikaneren Ethan Chandler, som viser seg å være mer unik enn man tror i starten, utforskeren Sir Malcom Murray, vitenskapsmannen Victor Frankenstein og etter hvert Dorian Grey. Serien inneholder blod, nakenhet, sex, troverdig overnaturlighet og sterke skuespillere – alt som skal til for å få til en bra HBO-serie.

3. Boss Baby

Du har kanskje sett filmen, men har du sett serien? I denne animasjonsserien følger vi en baby, som heter Boss Baby. Med stemmen til Alec Baldwin. Boss Baby er nemlig ikke som andre barn. Han jobber i noe som heter Baby corp, som har som mål at babyer er mer populære enn valper, kattunger og eldre mennesker. Hvis du kjeder deg en dag og vil ha en god latter, eller har besøk av familie som er både barn og voksne, så er dette serien for deg. Serien ligger på Netflix.

4. Girl Boss

Dette er en perfekt serie hvis du er i tyveårene, men ikke vil bli voksen samtidig som du vil være en «business woman». Det er nemlig akkurat det som er plottet i Girl Boss. Den er basert på en sann historie om Sophia Amoruso som er grunnleggeren av den populære nettbutikken Nasty Gal. Er du fan av RuPauls Drag Race vil du få deg en positiv overraskelse hvis du ser serien. Denne er en Netflix original serie med en sesong.

5. Maniac

Denne serien er for deg som liker å se på serier som får deg til å føle at du har en veldig rar drøm. Den handler om Owen, spilt av Jonah Hill, som har fått diagnosen schizofreni. Han er familiens sorte får, og selv om familien er rik så ønsker han ikke økonomisk støtte fra dem. Derfor bestemmer han seg for å være prøvekanin for en ny medisin. Der møter han Annie, spilt av Emma Stone. Maniac er originalt en norsk serie med Espen Pal Leervag i hovedrollen, som nå har blitt skapt på nytt i USA av Netflix.

6. Jorden rundt på seks steg

Denne er perfekt for deg som ikke har abonnement på strømmetjenester. Dette er en NRK-serie som er helt gratis å se både på nett og i NRK sin app. Hver episode har nye programledere bestående av to norske kjendiser som for eksempel blogger Sophie Elise Isachsen og TV-personlighet Nicolay Ramm for å nevne noen. Serien går ut på at kjendisene skal finne en internasjonal kjendis via seks mennesker, altså seks steg, for å prøve ut en teori om at alle i verden kan nåes via seks legg. Reisen starter ofte på landsbygda i et helt fremmed land.