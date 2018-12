Har du prøvd pakkelek på rim?

Pakkeleken kommer i flere varianter, og kan ende både med pakker og kyss! Her er noen tips på veien.

Det finnes garantert mange forskjellige og hjemmesnekrede varianter av pakkeleken, men den mest tradisjonelle er nok den som inneholder en terning (eller to), mange fine pakker og mange fine folk!

Reglene er ganske enkle. Først blir man enige om en pris per pakke, og hvor mange pakker man skal ha per hode. 50 kroner pakken og to pakker på hver er nok et greit utgangspunkt.

Alle pakkene legges så i en haug på bordet, og de fine folkene setter seg i ring rundt. En person - gjerne verten for kvelden - starter med å trille terningen. Hvis man vil bli litt fortere ferdig, kan man bruke to terninger. Får man seks, får man velge en pakke fra bordet (to dersom man får sekser på begge terningene).

Deretter triller nestemann, og slik fortsetter man - med klokka (eller mot, hvis dere er av den typen), helt til alle pakkene er grabbet.

Stjel så mange pakker du klarer

Men! Vi er langt fra ferdige, og pakkene er ikke dine helt ennå!

Etter at alle pakkene er tatt fra bordet, finner man frem en stoppeklokke (eller mobilen, om du er av den typen), og bestemmer på forhånd hvor lenge man skal holde på. Det holder som regel med 15-30 minutter.

Nå endres reglene litt. Nå er det slik at man får stjele en pakke av noen andre, når man får seks på terningen. Alle vet jo at julen handler om å være grådig - ta så mange du bare klarer!

Når stoppeklokken ringer, er pakkene du har foran deg, dine! Men - hvis noen sitter igjen uten en eneste pakke, spiller mange med regelen om at denne/disse får velge en pakke fra noen av de andre, og de kan velge akkurat den de vil.

Tips til pakker:

Først og fremst: Det kan være en idé å tilpasse pakkene litt, alt ettersom hvem man leker med - husk at det kan være barn, eller småkjipe sjefer, til stede. Hvis ikke er det jo bare til å kjøre på med det som måtte falle deg inn!

Det er jo litt kjekt å få noe man faktisk kan bruke - eller spise - men det er viktig å legge inn noen svarteper(er), for ordens skyld.

Disse kan man gjerne pakke inn litt lurete - for av en eller annen merkelig grunn, velger vi ofte de største og flottest innpakkede gavene.

Pakk inn alt fra julemarsipan, øl og sokker, til hermetiske fiskeboller, eggkoker og lim - alt er lov.

Pakkelek på rim

Har man spilt den tradisjonelle pakkeleken mange år på rad, kan det jo være morsomt å avansere litt! Og på rim, kanskje?

Denne varianten fant vi på selskapsleker.no. Her er det ikke like mange pakker inne i bildet - eller stjeling, men fortsatt veldig morsomt!

I denne varianten sendes pakken rundt i rommet, til den med penest øyne, beste rumpa, og den med fetest lommebok osv.

Her må man skaffe én pakke til én bestemt person, og så går den noen runder før den havner der den skal, ved hjelp av en historie som blir lest opp (det må altså være noen som tar på seg rollen som pakkeleksjef og ordstyrer).

Her er historien som skal leses opp:

*En pakke til (navn) jeg overrekker vennlig,

innholdet i pakken - det er hemmelig.

Og nå skal du pakken til sidemannen gi,

for hun er sikkert spent på gaven som er i.*

*Du har nå min frue - gaven i din hånd,

vakkert pakket inn - men uten pene bånd.

Men la den vandre videre, på sin lange vei,

send den til den herren som sitter lengst unna deg.*

*Nå min kjære mann - skal du på klærne skue,

så se deg veldig nøye om, her i denne stue.

Hold oss ikke i spenning altfor lenge,

for til damen i det fineste antrekket, skal du pakken slenge.*

*Ditt kostyme er virkelig vakkert og fint,

men pakken er dessverre heller ikke din.

For nå tenkte jeg at vi skulle bli litt frekke,

du skal til herren med den tykkeste lommeboken - pakken overrekke.*

*Den tykkeste lommebok har vel virkelig ikke du,

noe telling ble ikke tatt her, så denne var litt slu.

Så nå skal du lete nøye langs disse vegger,

og gi pakken til damen med de vakreste legger.*

*Dine legger er slanke og lekre,

lårene er også velformede og smekre.

Skoene vitner om en virkelig god smak,

så derfor skal du gi pakken til mannen med den mest sexy bak.*

*Å bli utvalgt til dette er en kjempestor ære,

så kan du virkelig en slik stolthet bære?

Forsøk likevel midt i alt dette styret,

å gi pakken til damen med den fineste frisyre.*

*Denne frisyren har det nok tatt tid å fikse,

kanskje du en gang kan lære bort trikset.

Pakken du videre rundt i stuen bringer,

gi den til gutten uten ring på sin finger.*

*Du som fortsatt livets gåte prøver å løse,

du trenger noen som du av din kjærlighet kan øse.

Derfor vil du klare neste oppgave aller best,

pakken skal til damen med de vakreste øyne på denne fest.*

*Vakre øyne kan være bra å ha,

med de skal du finne den mest bredskuldra karen her i dag.

Og pakken som du fikk overlevert her nyss,

gir du videre til han med et lite kyss.*

*Det får holde med dette kysset så lett,

så skjerp deg nå, bli ikke svett.

For nå må du styre alle dine lyster,

og gi pakken videre til kveldens mest spennende bryster.*

*Et spennende bryst vekker faktisk litt tanker,

jeg hører hvordan guttenes hjerter banker.

Nå min skjønne pike, ber jeg deg gi pakken din en kar,

som du tror festens aller lengste har.*

*Jaja, det var nå slipset jeg tenkte på da,

du hørte kanskje ikke etter hva jeg sa.

Vil du med kveldens lengste være, ja så snill,

å gi pakken til den jenta som du har et godt øye til.*

*Pakken har reist så langt som den kan,

målet er (navn), så før den fram.

Du fortjener denne fordi det er din dag,

du får den med hilsen fra oss alle.*

*Nå har pakken endelig gått i mål,

og jeg lover deg - det er verken vaskeklut eller nål.

Valget er ditt - åpne den siden eller nå,

gjør du det nå, må du også ta den på!*

Ja. Det var jo et ganske langt og rart dikt, som ble ganske morsomt på sikt.

Prøv det på nyttår, det blir nok så bra - så får du kanskje et kyss av den du vil ha!