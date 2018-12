Er dette årets verste filmer?

Desember fører som vanlig med seg en stri strøm av årsbestelister. Men når året først skal oppsummeres, ville det være feigt å feie det vonde under teppet. Her er de fem mest ubrukelige filmene jeg så på kino i 2018.

Og etterpå trenger vi aldri å snakke om dem igjen.

5. «Midnight Sun»

Dette er en sånn film hvor knapt et eneste øyeblikk føles ekte. Ikke bare ligner handlingen forstyrrende mye på handlingen i et utall andre romantiske tåreperser myntet på unge jenter – ikke minst fjorårets langt mer tiltalende «Everything, Everything» – men man får også en følelse av at alt regissør, skuespillere og manusforfattere vet om livet, har de lært fra film og tv.

4. «Winchester - House of Ghosts»

I utgangspunktet er man selvsagt velvillig innstilt overfor filmer som tar mål av seg til å fortelle gode, gammeldagse spøkelseshistorier. Men dette er en sjanger som krever en annen type fingerspissfølelse – litt mer tilbakeholdenhet, litt mer psykologisk innsikt – enn skrekkfilmer flest, og «Winchester - House of Ghosts» har lite annet enn kjedsomhet og billige «bø!»-effekter å by på.

3. «Life Itself»

Denne filmen benytter seg av alle metatricksene i boken, overforklarer alt som overforklares kan og refererer stadig til ordentlig kunst – Bob Dylan-albumet «Time Out of Mind» blir nevnt så mange ganger at selv en fan som undertegnede tar seg i å himle med øynene – uten at historiene i den oppleves det spor mindre selvhøytidelige, melodramatiske eller kleine av den grunn.

2. «Death Wish»

I tillegg til å være et bloddryppende reaksjonært innlegg for selvtekt og mot strengere amerikansk våpenkontroll, har «Death Wish» plenty av kjennetegnene til det vi anmeldere på fagspråk kaller «en dårlig film»: slett skuespill, fantasiløst plott og rollefigurer som kan være fredsommelige leger i det ene øyeblikket og iskalde drapsmaskiner i det neste.

1. «Fifty Shades Freed»

Når en ukebladfantasi med sadomasochistisk tilsnitt kan bli et så stort fenomen som «Fifty Shades of Grey»-trilogien har blitt, sier det sikkert mye om hva slags dunkle drifter som skjuler seg i vår kollektive underbevissthet akkurat nå. Først og fremst sier det likevel at sjokkerende mange ikke ville ha kjent igjen en møkkafilm om den så ga dem ris på stumpen.