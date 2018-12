Dette vet vi om tredje sesong av Stranger Things

First (stranger)things first: Innspillingen av den nye sesongen ble ferdig i høst. Nå har Netflix bekreftet at sesong tre kommer i løpet av sommeren 2019.

OBS: Vær forberedt på at det kan dukke opp spoilers i artikkelen.

Ni serier vi gleder oss til i november Vi har funnet premieredatoene, slik at du slipper å gå glipp av noe som helst.

Annonseringen

Det er over ett år siden sesong to hadde premiere. Mange fans sitter på pinebenken og venter på fortsettelsen av Duffer-brødrenes populære serie satt tilbake til 80-tallet.

Som en person i kommentarfeltet skriver så fint: «The only strange thing is how long we've had to wait for Season 3!»

I sommer fikk vi derimot en liten pekepinn på når sesong tre skulle ha premiere. Da la Netflix ut en reklamevideo for et nytt kjøpesenter i Hawkins, Indiana. Kjøpesenteret skulle åpne «neste sommer» - altså sommeren 2019. Nå er det også bekreftet at dette blir lanseringstidspunktet, men ingen vet en eksakt dato - dessverre.

Sjekk ut Hawkins’ flunkende nye kjøpesenter her. Flere fans spekulerer i om kjøpesenteret har erstattet «opp ned-laboratoriet» som spilte en sentral rolle i forrige sesong.

Episodene

Vi vet at sesong tre kommer til å bestå av totalt åtte episoder. Navnene på episodene er allerede kjent:

Suzie, Do You Copy?, The Mall Rats, The Case of the Missing Lifeguard, The Sauna Test, The Source, The Birthday, The Bite, and The Battle of Starcourt.

Søndag 9. desember la Netflix også ut denne tittel-teaseren:

Skuespillerne

Gode nyheter! Alle rollene du kjenner fra før er også med i sesong tre. Dette betyr selvsagt nytt gjensyn med firerbanden Mike, Dustin, Lucas og Will, i tillegg til Eleven (så klart).

Dette betyr også gjensyn med foreldre, søsken og kjærester, unntatt Bob da....

Noen nye skuespillere som blir med på laget er Cary Elwes og Jake Busey. Elwes spiller ordfører Larry Kline (som vedtok byggingen av det nye kjøpesenteret, hmmm...) mens Busey har fått rollen som en «krevende og innpåsliten» journalist.

I tillegg har 20 år gamle Maya Hawke fått rollen som Robin.

Robin is new here and she's "alternative." We love a weirdo and a new resident. Welcome to Hawkins, Maya Hawke. pic.twitter.com/ngdm9j6A3K — Stranger Things (@Stranger_Things) March 2, 2018

Hun lever et ganske så vanlig liv i Hawkins, men begynner å kjede seg. Som vi alle vet så kan du havne i mye rart dersom du kjenner de rette folka i det amerikanske tettstedet. Hun oppdager, ifølge ryktene, en mørk hemmelighet og får en sentral rolle i alle de kommende episodene.

Men hva skjer?

Dette er det største spørsmålet av dem alle: Hva nå?

Som vi husker fra forrige sesong, klarte Eleven å stenge porten til «opp ned-verdenen». Under avslutningsscenen så vi likevel at noen ikke var heeelt fornøyd med dette, og det er noen som har lyst til å få kloa i de unge redningsmennene:

Demonen, uhyret, skyggemonsteret, bedre kjent i serien som «the mind flayer», lever fortsatt. Monsteret kommer trolig til å få en viktig rolle i den neste sesongen også.

– De har stengt døra til «the mind flayer», men den er veldig klar over barna, særlig Eleven, har serieskaper Ross Duffer sagt til The Hollywood Reporter.

RadioTimes spekulerer i om vi ikke får se mer av Elevens «søster» Eight, som mener begge har noe uoppgjort med forskerne som kjørte tester på dem.

En ting er helt sikkert: Det nye kjøpesenteret kommer til å få en svært sentral rolle. Det blir trolig ungenes nye sted å henge, her vil vi også bli introdusert for den nye karakteren Robin.

Kilder: RadioTimes, NME, IMDB, Syfy, Esquire, The Hollywood Reporter

For enda mer sladder, rykter og spekulasjoner rundt sesong 3 av Stranger Things, anbefaler vi denne artikkelen av RadioTimes.